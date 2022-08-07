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花蓮豐年祭輪番上陣　徐榛蔚單日走訪14個部落與族人歡慶豐收

▲▼花蓮縣長徐榛蔚走訪14個部落，喜迎部落青年回家，與部落族人歡慶豐收。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

花蓮縣長徐榛蔚走訪14個部落，喜迎部落青年回家，與部落族人歡慶豐收。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣的原住民族群多元，每逢七、八月暑假期間，各部落都會接力舉辦各式祭儀慶典活動，6日正是個豔陽的好天氣，花蓮縣長徐榛蔚在原民處副處長督固．撒耘陪同下，分別前往吉安鄉、花蓮市、新城鄉以及壽豐鄉等14個部落，喜迎部落青年回家，與部落族人歡慶豐收。

▲▼花蓮縣長徐榛蔚走訪14個部落，喜迎部落青年回家，與部落族人歡慶豐收。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

行程第一站，徐榛蔚首先前往娜荳蘭部落參與「晉階禮年齡階層傳續活動」，恭喜部落青年從12歲到19歲通過考驗後，進入年齡階層，成為部落文化的中堅，承擔起部落傳統祭典、祭儀文化、技能傳承的生命使命，也感謝部落頭目及族人這麼堅持傳承原住民文化，讓原住民文化得以代代傳承、延綿不朽。

▲▼花蓮縣長徐榛蔚走訪14個部落，喜迎部落青年回家，與部落族人歡慶豐收。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

徐榛蔚歡迎部落青年回鄉並一同合影留念。

徐榛蔚緊接著前往慶豐部落、南華部落、歌柳部落、仁和部落、吉寶竿部落、磯固部落、北埔部落、志學岱原部落以及吉阿都蔓部落，傍晚則前往達蘇達蘇湳部落、幾可普部落、吉拉波克部落以及達固部灣部落參與豐年祭，一到活動現場，就被許多族人夾道簇擁，族人們熱情的牽起手一起圍舞，讓徐榛蔚備感溫暖。

▲▼花蓮縣長徐榛蔚走訪14個部落，喜迎部落青年回家，與部落族人歡慶豐收。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

徐榛蔚說，豐年祭是台灣原住民古老傳統的一項祭祀活動，是部落規模最盛大且熱鬧非凡的節慶，而花蓮正是一個原住民多元文化融合的地方，北起秀林、南至富里，每年都有好幾十場的豐年祭在各部落紛紛展開，看見這麼多的wawa（孩子）就像看見部落傳承的希望，而花蓮縣政府也與各部落一起成長、關心部落文化的發展，再次感謝頭目及族人除自身工作事務外，更承擔起原住民文化傳承的重擔，然而也要鼓勵部落青年呼朋引伴一起回到部落，守護自己的根、我們的家園，讓部落一年比一年壯大、年年豐收。

▲▼花蓮縣長徐榛蔚走訪14個部落，喜迎部落青年回家，與部落族人歡慶豐收。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

南華部落豐年祭適逢聚會所啟用儀式。

值得一提的是，今日正好適逢南華部落聚會所啟用儀式，建築面積為290.79平方尺，主體廣場的設計是以阿美族之竹簍作為結構主體及阿美族圖騰與太魯閣族祖靈之眼為結合之圖樣；廣場係以太陽作為設計概念，寓意為太陽之子；太魯閣族的祖靈之眼與阿美族代表菱形圖騰元素交織其中，寓意兩族百年來在吉安鄉南華村和平共榮互相依存信賴的深遠意義。

徐榛蔚表示，看見這麼多部落聚會所紛紛動土、啟用，心中滿是感動，興建部落聚會所的經費取得相當不容易，感謝中央的挹注以及花蓮縣議會的支持，讓各部落能夠有一個相聚的地方，原住民文化的傳承因為有大家共同努力才能得以延續，期盼部落青年都能回到家鄉，延續珍貴的原住民文化並發揚光大。
 

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