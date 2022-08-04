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明起雨勢趨緩「防飆36度↑高溫」　下周變天！颱風生成機率曝

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▲明雨勢趨緩，但仍須嚴防午後短暫陣雨。（圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

明起大雨趨緩，迎高溫炎熱天氣，氣象局表示，明(8/5)起到周日(8/7)雨勢趨緩，午後仍有局部雷陣雨；下周一(8/8)過後到下周四(8/11)需觀察南方熱帶擾動發展，成颱不確定仍高，強度和路徑都有變數。

氣象局預報員林定宜表示，明天太平洋高壓增強，雨勢會較為緩和，午後還是會下雨，西半部及東北部、東部山區有局部短暫雷陣雨，「但下雨雨勢和時間會比較短」；此外，明天吹東南風，東南部迎風面會有較為零星的短暫陣雨，今晚至明晨中部以北沿海地區亦有零星短暫陣雨。

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林定宜說，該天氣型態將維持到周日(8/7)，唯獨周六(8/6)和周日(8/7)清晨中部以北水氣較少；另明起到周日午後雨勢雖然可能沒那麼大，但中南部山區仍可能有局部較大雨勢發生機率。

▲▼氣象局發布高溫燈號。（圖／氣象局提供）

▲氣象局發布高溫燈號。（圖／氣象局提供）

此外，明天到周日都屬於高溫炎熱天氣，大台北地區、台南、高雄、屏東、宜蘭、花蓮、台東等都有出現36度以上高溫機率。

下周過後將變天，林定宜說，下周一(8/8)到下周四(8/9)天氣要觀察南方熱帶擾動發展情況，從菲律賓海面到南海有較大低壓區，下周一之後會有熱帶系統發展起來，但不確定性很高，還要觀察，中心位置、強度、路徑等都有變數。

林定宜指出，下周一過後水氣將增多，花東會有不定時局部短暫陣雨，其他地區包括西半部、東北部山區以午後短暫陣雨為主。

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