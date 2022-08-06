東引火砲射擊「疑釀火燒山」　秒衝微博熱搜關鍵字第一

記者趙蔡州／綜合報導

陸軍東引地區指揮部5日實施夜間火砲射擊，不料疑似引發西引島火燒山事故，由於中共解放軍圍台演習的敏感時期，消息一出立刻引發兩岸網友熱烈討論，甚至衝上微博熱搜關鍵字第一名。

東引指揮部5日進行夜間炮火射擊，流彈或照明彈疑似落在山坡引發大火。東引消防隊晚間7點38分獲報後，派出3輛消防車前往救火，一度因為水源不足折返載水，火勢直到晚間9時許被成功控制，所幸未波及民宅、造成人員傷亡。

▲東引火砲射擊「疑釀火燒山」，秒衝微博熱搜第一。（圖／翻攝自微博）

消息一出立刻引發兩岸網友熱烈討論，「台軍方夜間火砲射擊疑引發山火」甚至衝上微博熱搜關鍵字第一名，有中國網友說，「這就叫我氣起來，連自己都燒嗎」、「玩火者必焚，外交部的預言成真了」、「我本來都要睡了，現在笑清醒了」。

▼中國網友留言。（圖／翻攝自微博，點圖片可以放大）

也有台灣網友說，「這是煙霧戰術啦」、「別酸了，我們是練習救災訓練啦」、「證明我國軍火力也是蠻猛的」、「情何以堪，人家還沒打過來，我們自己先打自己」、「我們狂起來，連自己都燒，怕了吧」。

根據《三立新聞》報導，針對火燒山事件，我國軍方5日晚間表示，演訓在晚間7時40分就已完成，而火勢是在7時45分燃燒，起火的地方也並非射擊點，與國軍無關。



陸軍東引指揮部則表示，晚間7點45時在西引地區山坡地發現火勢後，已立刻通報東引消防分隊處理，同時派遣兵力協助，於9點50分撲滅火勢，後續將全力配合消防單位釐清肇因。

▼台灣網友反應。（圖／翻攝自臉書）

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