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不擊落東風飛彈原因曝　施孝瑋：樂山雷達精準「浪費錢攔截不划算」

▲▼軍事專家施孝瑋談樂山雷達站。（圖／記者陳煥丞攝）

▲軍事專家施孝瑋談樂山雷達站。（圖／記者陳煥丞攝）

記者詹宜庭／台北報導

解放軍4日軍演時，共計發射11枚「東風系列」彈道飛彈，範圍涵蓋台灣北、南、東部外海，而設於新竹樂山地區的長程預警雷達，精準掌握這11枚飛彈的動向，並計算出飛彈彈著點；除了依循戰情系統呈報提供決策當局參考之外，也與美日等國分享飛彈情資。對此，軍事專家施孝瑋5日受訪時表示，樂山雷達的鋪路爪長程預警雷達偵測十分精準，浪費上億台幣攔截不會落在本島的飛彈並不划算。

軍事專家施孝瑋指出，樂山雷達的鋪路爪長程預警雷達偵測範圍非常廣，至少可偵測2000公里等級以上，且它又被稱為越地平線雷達、超視距雷達，偵測電波向上打至電離層後再向下反射，經過多重反射與反彈來偵測大陸的東風系列飛彈發射。

樂山長程預警雷達耗資高達409億元設立，偵蒐距離最大達5000公里、有效距離達3000公里，可有效偵蒐大陸彈道飛彈丶巡弋飛彈動態，依據預警雷達的扇型雷達偵蒐範圍，可以北至朝鮮半島丶南至中南半島。

施孝瑋表示，台灣基本上看不到大陸飛彈的發射位置，但透過樂山雷達從發射、上升到軌道運行精密偵測，再透過愛國者雷達對彈道估算，就可以預測此飛彈是否會落在台灣本島或台灣本島之外，整體而言，鋪路爪長程預警雷達提供大陸彈道飛彈所飛行之方向及可能落點，對我國而言非常重要。

至於為何不擊落陸方飛彈，施孝瑋補充，使用鋪路爪長程預警雷達能有效預估飛彈的可能飛行距離，若飛彈落點為台灣本島之外，且東風15飛彈射程600公里，它飛到最高點離地面約為150公里左右，以目前來講，能夠攔截東風150公里的載具，大概是美國標3或標3二型才有辦法。

施孝瑋說，東風15飛彈以120至150公里高的彈道飛越，而愛國者飛彈能夠攔截的高度大概是25至35公里左右，也就是說愛國者從地面垂直打上去，離東風至少還有100公里的差距，若真的要攔截至少得花上兩顆愛國者。再者，樂山雷達的鋪路爪長程預警雷達偵測十分精準，浪費上億台幣攔截不會落在本島的飛彈並不划算。

另外，國防部4日晚間也發表聲明回應，由於彈道飛彈發射後的主要飛行路徑位於大氣層外，對飛越的廣闊地面區域並無危害，故各國的飛彈防護系統，均以落彈點的解算為關鍵。

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