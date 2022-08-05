曝中共軍演發射導彈「不正常」決策理由　學者：高層政權嚴峻不穩定

▲ 導彈發射升空 。（圖／翻攝 新華社）

記者詹宜庭／台北報導

中共解放軍昨（4日）在台灣周邊6處海域操演，實彈射擊11枚東風系列彈道飛彈，根據空軍發布共機動態，共有22架戰機（8架殲11、2架殲16、12架蘇愷30）穿越台灣海峽中線。對此，台海安全研析中心主任梅復興表示，中國國家主席習近平之所以會出現不正常的決策考量與行為模式，是因中國大陸政權高層顯著存在著嚴峻不穩定的徵兆。

梅復興5日在臉書上發文預測，共軍演習尚未正式結束，且未來數月內後續動作仍須密切觀察；但誠如拜登政府所言，北京這次將裴洛西訪台一事上綱到外交，並發動軍事演習沒有實質必要。但習近平顯然有其認為做出如此激烈反應、出現不正常的決策考量與行為模式之原因，理由可能為中國大陸政權高層存在著嚴峻不穩定的徵兆，這也是各國目前最關注與憂心的聚焦。

梅復興表示，一般彈道飛彈最大飛行高度約為其射程的四分之一，例如射程600公里的傳統戰術彈道飛彈的最大射高通常於150公里上下。

若日本防衛省公佈的資訊正確，那第6到9枚飛越台灣時的高度都應該明顯超過100公里，即便有一段在台灣上空時已開始進入末端飛行，但高度依然維持在一般地球大氣層與太空的分界線 （「卡門線」/ Karman Line）之外；也就是說，共軍發射的彈道飛彈，嚴格上並未通過我國法定或國際所認定的領空範圍。

針對中共軍機、軍艦於台海周邊演習，並踰越海峽中線活動，梅復興分析，他們這麼做有不得不如此的考慮，為了要確保能飛越台灣上空，而又不至於濺落點距台灣太近，以免像1995年7月演習飛彈墜落福建、2020年8月飛彈試射墜落廣西等意外，又要配合手邊可用東風系列飛彈的特性，所以就得採納彈道高度的方案。

梅復興補充，中國大陸一定也將法律相關問題納入考慮中，選擇讓飛彈不至於穿越國際法認定之領空範圍的演習射擊方案，旨意讓台灣只能吃悶虧卻無門申訴。

梅復興說，不過他們大概沒料到，民進黨政府得其真傳，並以其人之道還治其人之身，未在第一時間發布空襲警報，也未主動證實共軍飛彈確實飛越台灣上空，僅事後透過國防部與經媒體查證才予輕描淡寫的說明，這基本上讓中共的認知心理戰，頓時打了折扣，未能造成預期程度的震懾與恐懼效果。

▲日本防衛省公佈導彈資訊。（圖／翻攝自Facebook／鈞事評論梅復興台海安全研析）