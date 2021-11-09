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想體驗紙科學的千變萬化　快到南台灣這地方

▲▼ 「幼兒紙科學」讓大小朋友體驗紙科學的千變萬化。（圖／信誼提供）

▲ 「幼兒紙科學」讓小朋友體驗紙科學的千變萬化。（圖／信誼提供）

記者許敏溶／台北報導

第二屆台灣科學節目前已經登場，信誼基金會和高雄國立科學工藝博物館攜手合作，共同在高雄科工館企劃以紙為主要媒材的「幼兒紙科學」互動展區，活動以幼兒為本位思考，設計相關活動和遊戲，吸引孩子主動參與並進入科學的世界，幼兒家庭不妨把握時間到高雄科工館走走，一起動手操作、探索，體驗發現科學的樂趣和驚喜。

為營造「快樂玩科學」社會，教育部去年催生第一屆台灣科學節，第二屆科學節從上週六（6日）開始展開，持續到14日（週日），今年以「科學服務社會」為主題，結合相關科普資源，讓科學節活動內容更豐富多元，今年9天活動將有20個科普基地共同參與，舉辦近500場活動，預計吸引30萬人次。

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長期致力兒童早期教育的信誼基金會和科工館攜手合作，在高雄推出「幼兒紙科學-實體現場互動展覽」，展期到11月21日，信誼表示，展覽分成「紙科學探索、科學手作、科學教具、親子閱讀」等四大區域，展場區外牆，特別用孩子喜歡的圖畫書角色設計，走進展區立刻會被這片用信誼圖像串起的「紙」與「科學」大門、外牆吸引。

▼ 「幼兒紙科學」讓大小朋友體驗紙科學的千變萬化。（圖／信誼提供）

▲▼ 「幼兒紙科學」讓大小朋友體驗紙科學的千變萬化。（圖／信誼提供）

以「科學教具區」來說，信誼表示，不只可看見紙的變化，更運用天然纖維木材，以顏色和光影設計了三大主題遊戲，在「小小動畫師」邀請孩子化身小小動畫師，動手拍停格動畫，大玩視覺遊戲，體驗紙的變化和動畫製作的樂趣；「圖案變變變」玩六形六色，孩子可以在光桌上堆疊顏色和圖案，發現色光混合變化的秘密；「空間魔法師」體驗神奇鏡射的設計，親子可以使用六形六色鋪排幾何圖案，玩鏡子遊戲，體驗鏡射的神奇效果。

▼ 「幼兒紙科學」讓大小朋友體驗紙科學的千變萬化。（圖／信誼提供）

▲▼ 「幼兒紙科學」讓大小朋友體驗紙科學的千變萬化。（圖／信誼提供）

信誼基金會董事長張杏如表示，「紙」是生活中不可或缺的日用品，更有著千變萬化特性，所以被稱為幼兒遊戲的三寶之一，為了響應節能減碳時代，基金會透過可以回收再利用而又適合幼兒操作的天然紙纖維，以幼兒為本位的思考，設計相關活動和遊戲，更可以吸引孩子主動參與，進入科學的世界。

▲▼ 「幼兒紙科學」讓大小朋友體驗紙科學的千變萬化。（圖／信誼提供）

▲信誼董事長張杏如(右)親臨現場並指導幼兒。（圖／信誼提供）

張杏如進一步表示，紙在浪板上可以承載很大的重量，可以變幻出各種安全的教具，希望藉由這個幼兒互動展，呼籲幼兒園老師們，不能忽略學齡前幼兒科學教育的重要性，在幼兒階段及早奠定孩子啟蒙的基礎，讓科學向下扎根，養成主動思考、探索、學習的能力。

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