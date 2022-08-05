第四劑接種率僅7.6%！指揮中心「長輩疫苗5大哉問」催打疫苗

記者嚴云岑／台北報導

第四劑接種對象已擴大開放到50歲以上成人，但至今接種率仍僅有7.6%，而身為重症死亡高風險的長者，仍有10幾％未打疫苗。ACIP專家諮詢小組召集人李秉穎分享以色列研究指出，60歲以上接種第四劑BNT疫苗，對嚴重感染的保護效果倍增，他另整理5大長輩COVID-19疫苗大哉問，呼籲符合資格者盡快打疫苗。

目前第四劑開放對象為50歲以上成人、長照機構住民，以及18歲以上因外交、公務、洽商等工作需求出國者，另包括18歲以下免疫不全及免疫低下且病情穩定者。除此之外，醫事人員，機場港埠、居家檢疫相關工作人員及航空機組員/船員，以及機構與社福照護系統相關工作人員，都可依自身風險及意願評估接種。

指揮中心也提醒，欲接種第四劑的民眾，與第三劑應間隔5個月、150天以上，無論先前接種何種劑次廠牌，第二次追加劑均可接種莫德納、Novavax、高端或成人劑型BNT。確診者建議於確診後3個月再接種，以延長疫苗保護力。換言之，若接種第三劑剛滿5個月就確診，就須等到接種8個月後再打第四劑較妥當。

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▲指揮中心說明65歲以上接種第四劑BNT相關數據。（圖／指揮中心提供）

指揮中心搜集的「長輩COVID-19疫苗大哉問」包括沒打過疫苗應該選何種廠牌？有慢性疾病可以打疫苗嗎？先前打疫苗身體不適，是否還可以再接種？另外，第二次追加劑（第四劑）？確診過是否還需打疫苗均入列。

李秉穎表示，目前國內提供的新冠疫苗都具安全及有效性，若擔心副作用可與醫師討論適合的疫苗接種；此外，疫苗也不會讓慢性疾病變得更嚴重，反而是慢性病患者在感染後容易變為重症，建議在施打前將慢性病史與用藥史提供給醫師參考。

此外，對於第四劑接種必要性問題，李秉穎也表示，目前年輕族群接種第二次追加際尚無實證研究支持，因此無法評估接種利益與風險，但以色列對於60歲以上接種第二次追加劑研究已指出，可有效降低重症感染風險風險。而目前對於自然感染免疫力維持情形未知，建議確診者仍可於發病日或確診日起3個月且無急性症狀後，接種新冠疫苗。

▲▼指揮中心鼓勵長者打疫苗，公布相關QA。（圖／指揮中心提供）



▲▼指揮中心鼓勵長者打疫苗，公布相關QA。（圖／指揮中心提供）

▲▼指揮中心鼓勵長者打疫苗，公布相關QA。（圖／指揮中心提供）

▲▼指揮中心鼓勵長者打疫苗，公布相關QA。（圖／指揮中心提供）