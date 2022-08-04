賣場見整袋「便便」驚呆他　老饕嗨翻：沒零用錢都靠它解饞

記者黃翊婷／綜合報導

一名網友日前在臉書分享一張照片，只見大賣場的貨架上放著好幾袋「神祕食物」，外觀是又圓又粗的長條狀，讓他忍不住驚呼，「嚇到我了，這形狀！」其他網友一看也紛紛留言表示，「俗稱狗大便」、「你想說什麼，大便嗎」、「香腸」。不過，很快就有老饕解答，這是羅望子，又稱酸豆、酸角，吃法跟龍眼相似，也可以用來煮湯，味道很讚。

▲原PO在大賣場看到袋裝販售的羅望子。（圖／翻攝自Facebook／爆廢2公社）

原PO在臉書「爆廢2公社」分享一張照片，只見大賣場的貨架上擺滿好幾袋用紅色網子裝的食物，只是食物的外觀是又圓又粗的長條狀，顏色還是咖啡色的，看起來很像動物的排泄物，讓他忍不住驚呼，「嚇到我了，這形狀！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

雖然從照片中可以看到商品名稱是「泰國袋裝羅望子」，但文章公開之後，還是吸引不少網友留言熱議，「這要怎麼吃」、「俗稱狗大便」、「你想說什麼，大便嗎？糯米腸？還是整包一年份的姐夫」、「香腸」、「還真沒見過這個」。

老饕們則表示，羅望子又稱酸豆、酸角，吃法和龍眼類似，剝開裡面和龍眼乾很像，但比較酸，外面還有纖維包裹果肉，是天然的蜜餞，可以用來做泰式醬料、果汁或辣蜜餞，也能拿來煮湯，「不用冰，買一袋慢慢吃，在那個沒有零用錢的年代，我每天都會在羅望樹下找羅望子解饞」、「好吃！這種袋裝的比較酸甜」、「羅望子汁酸酸甜甜的，很好喝，拿去煮湯也超泰式，很讚」。