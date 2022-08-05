「3生肖」七夕過後財運飆升！專家：桃花、貴人跟著來

▲七夕後3生肖財運、桃花開始變旺。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

現在正值農曆7月，即俗稱的「鬼月」，雖然有不少禁忌，但昨（4）日七夕情人節，許多情侶們還是甜蜜約會。《搜狐網》運勢專欄就分析指出，3大生肖從七夕後財運逐漸變旺，帶動桃花運、貴人運飛漲，快來看看榜上有沒有你！

生肖雞

[廣告]請繼續往下閱讀...

生肖雞的朋友，生來就和錢很有緣分，感情運也很好，一生多順利。而從8月4號開始，生肖雞的桃花將會朵朵開且財運連連爆發，外債全部還清，美好的人生在向你們走來。大運連發，還能遇見貴人，抓住橫財就可以享受到福分，開啟幸福生活！凡事還能如願以償的達到目標，一切否極泰來。

生肖牛

屬牛的朋友，承受過很多磨難與挫折，導致從小就非常獨立，做人做事都十分靠譜。從8月4號開始，屬牛者吉人天相、婚姻中甜蜜多且財運一路發發發，生活相當滋潤。生活水平也會不斷提高，翻身成富翁！財運吉、生活順，下個月能湧入大財小財、橫財偏財進腰包，財運大爆棚。

生肖豬

屬豬的朋友，因性格溫柔且心地善良，所以貴人也特別多，是上天偏愛的生肖。8月4號開始屬豬者財運大開，財運旺上天、正財攀升。在工作上，必定會有所成就、大展宏圖。而好的財運也帶動了他們的桃花運，單身者將有桃花神賜真愛，勇敢表達自己的心意，就有望順利脫單。