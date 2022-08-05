　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「3生肖」七夕過後財運飆升！專家：桃花、貴人跟著來

▲希望,好運,開心,陽光,幸運。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

▲七夕後3生肖財運、桃花開始變旺。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

現在正值農曆7月，即俗稱的「鬼月」，雖然有不少禁忌，但昨（4）日七夕情人節，許多情侶們還是甜蜜約會。《搜狐網》運勢專欄就分析指出，3大生肖從七夕後財運逐漸變旺，帶動桃花運、貴人運飛漲，快來看看榜上有沒有你！

生肖雞

[廣告]請繼續往下閱讀...

生肖雞的朋友，生來就和錢很有緣分，感情運也很好，一生多順利。而從8月4號開始，生肖雞的桃花將會朵朵開且財運連連爆發，外債全部還清，美好的人生在向你們走來。大運連發，還能遇見貴人，抓住橫財就可以享受到福分，開啟幸福生活！凡事還能如願以償的達到目標，一切否極泰來。

生肖牛

屬牛的朋友，承受過很多磨難與挫折，導致從小就非常獨立，做人做事都十分靠譜。從8月4號開始，屬牛者吉人天相、婚姻中甜蜜多且財運一路發發發，生活相當滋潤。生活水平也會不斷提高，翻身成富翁！財運吉、生活順，下個月能湧入大財小財、橫財偏財進腰包，財運大爆棚。

生肖豬

屬豬的朋友，因性格溫柔且心地善良，所以貴人也特別多，是上天偏愛的生肖。8月4號開始屬豬者財運大開，財運旺上天、正財攀升。在工作上，必定會有所成就、大展宏圖。而好的財運也帶動了他們的桃花運，單身者將有桃花神賜真愛，勇敢表達自己的心意，就有望順利脫單。

►不用再吸氣縮小腹！男士塑身衣激殺688元超好穿

ET快訊
飛彈半路沒火「墜落台灣怎辦」　答案曝光
快訊／陸東部戰區宣布：繼續對台灣「3區域」海空域實戰軍演
快訊／台中轎車飆撞3汽機車！男騎士爆頭死亡
尹錫悅民調雪崩暴跌！支持率剩24%「比朴槿惠還慘」：會深刻反
蔡英文發英、日版本推文　籲國際共同守護區域和平
郝劭文「在大陸賺到翻」！　他收到10萬大紅包：賺大錢沒忘記我
快訊／雨彈來襲！　5縣市大雨特報

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

導彈飛過台灣上空「日本宣布才知道」　律師：打麻將會公開透明？

健身課一半時間「教練都在搭帳篷」　她尷尬爆：想換被拒絕

夏天吃超適合！名廚傳授「4道超經典涼拌菜」　婆媽秒學會

飛彈沒射進領空就安全？網見這圖酸爆：共機也沒進來，為何要伴飛

農漁產遭禁「再發農遊券挨轟像辦園遊會」　農委會拿數據反擊藍營

「3生肖」七夕過後財運飆升！專家：桃花、貴人跟著來

獨／啦啦隊女神「裸退」轉戰直播　粉絲搶當男友...她：歡迎報名

竹縣+605　13衛生所持續接種！鄉親就近預約施打

高校畢業歌／雄女連霸兩週坐穩第一　Top10全員破萬票

台東+227！縣府籲民眾盡快完成疫苗接種　落實防疫措施

粗心老闆打烊拉鐵捲門　出去忘記算鞋高頭撞上

劉子銓成「寵妹魔人」下達禁愛令　若像到趙小僑劉亮佐...笑：不好搞XD

《玩什麼好呢》朴真珠高音太驚豔　翻唱《鬼怪》OST全場陶醉！

滷味攤槍手屍腐爛解剖　學習司法官衝門外乾嘔

台美混血語文力超強！　狂切換12種口音說中文

自駕靈車安全又實用？　車廂放雙人床→露營車

80歲嬤北宜攔車沒人停…　司機開1km回頭：我載妳

比特犬索爾愛擠床討抱　逃安樂死「行為更小心」

百萬網紅「烹食大白鯊」GG了！　2社群帳號遭封…恐判10年以上

許藍方嗆酸民超順「練習2年了」　ㄎㄧㄤ叫派翠克「Eric」...氣炸！

導彈飛過台灣上空「日本宣布才知道」　律師：打麻將會公開透明？

健身課一半時間「教練都在搭帳篷」　她尷尬爆：想換被拒絕

夏天吃超適合！名廚傳授「4道超經典涼拌菜」　婆媽秒學會

飛彈沒射進領空就安全？網見這圖酸爆：共機也沒進來，為何要伴飛

農漁產遭禁「再發農遊券挨轟像辦園遊會」　農委會拿數據反擊藍營

「3生肖」七夕過後財運飆升！專家：桃花、貴人跟著來

獨／啦啦隊女神「裸退」轉戰直播　粉絲搶當男友...她：歡迎報名

竹縣+605　13衛生所持續接種！鄉親就近預約施打

高校畢業歌／雄女連霸兩週坐穩第一　Top10全員破萬票

台東+227！縣府籲民眾盡快完成疫苗接種　落實防疫措施

不擊落東風飛彈原因曝　施孝瑋：樂山雷達精準「浪費錢攔截不划算」

長榮海運Q2獲利創新高　H1每股大賺38.49元

一條「跑馬燈」改變人生！從政20年　黃秀芳自述歷程

導彈飛過台灣上空「日本宣布才知道」　律師：打麻將會公開透明？

健身課一半時間「教練都在搭帳篷」　她尷尬爆：想換被拒絕

逼7歲男童「裸身穿浴袍」陪睡　乾爸看A片邊握他小鳥洩慾

中國飛彈落入EEZ！　路透：可能讓日本「增加國防預算」支持度提升

夏天吃超適合！名廚傳授「4道超經典涼拌菜」　婆媽秒學會

台南警力吃緊擴編勢在必行　林燕祝要求警長盡快解決

楊乃文認健康出狀況「沒辦法根治」　求助醫生：都腫起來了

萬里半裸女逛街進超商　她說：游泳起來衣服就不見了

生活熱門新聞

政府花9400萬找裴洛西！四叉貓找到人

「你以為的台灣領空」2圖曝光　藍白酸民惦惦了

今天還有軍演嗎？　鄉民刷一整排「喊2字」被推爆

又有颱風要生成！　午後大雷雨轟炸

突襲式7區包夾台灣　他驚「中央山脈有船」真相曝光

走進60歲爸媽房間　床頭驚見「保險套」還有手銬

4飛彈穿台「國防部卻不吭聲」　他戳破7關鍵

網紅是渣男！　女網友莫名變小三：他竟帶朋友3P

午後雨彈來襲！5縣市大雨特報

飛日本轉機「軍演害Delay」　日航1舉動暖炸

防空警報超安靜！網怒提1事：日本有，台灣卻沒有？

共軍4導彈飛越台上空！網見軌跡圖罵翻

共軍4飛彈穿台！「美中日台反應」一次看

媽在餐廳幫小孩換尿布！員工怒PO「戰後照」

更多熱門

相關新聞

女子「3個月狂打73通電話」騷擾前男友公司

女子「3個月狂打73通電話」騷擾前男友公司

談戀愛既幸福又快樂，但若不幸地迎來感情終點時，可千萬別成為死纏爛打的「恐怖情人」。日本就有一對情侶分手，女方不死心，三個月內打了多達73通電話到男方就職公司騷擾，令不少網友毛骨悚然表示，「這舉動也太詭異了！」

連續被分手　4種惹人厭要認清

連續被分手　4種惹人厭要認清

「4星座」七夕後脫單！獅子命定對象降臨

「4星座」七夕後脫單！獅子命定對象降臨

關鍵字：

生肖桃花運勢財運戀愛

讀者迴響

熱門新聞

偷拍小姨子！色姊夫珍藏941個檔案　她被看光光崩潰

人夫偷吃女山友玩車震　她喊：那晚特別強

中共宣布逼退美國航母「雷根號」！解放軍少將：在台灣以東設置靶場

陸平台下架田馥甄歌曲：直接封殺

即／裴洛西：目標不是改變地區或台灣現狀

共軍4飛彈首穿台灣　國防部3點回應

大陸若出一招「台灣就差不多了」　前陸軍副司令：美國也幫不了我們

藥品女業務穿內褲睡老闆　正宮大罵：老母狗

金剛悄回台想給女友驚喜！

別拿訪台當藉口！裴洛西要求中國停止對台射飛彈

快訊／裴洛西抵達日本東京　中國大使發出警告

快訊／飛彈軌跡曝光！日防衛省：中國導彈有4枚飛越台灣本島上空

快訊／共軍東風系列彈道導彈飛越台北上空　國防部深夜回應了

台灣多網遭駭　APT27自稱是主謀

親戚堅持租房　10年後反悔了！竟提超扯要求

更多

最夯影音

更多
粗心老闆打烊拉鐵捲門　出去忘記算鞋高頭撞上

粗心老闆打烊拉鐵捲門　出去忘記算鞋高頭撞上
劉子銓成「寵妹魔人」下達禁愛令　若像到趙小僑劉亮佐...笑：不好搞XD

劉子銓成「寵妹魔人」下達禁愛令　若像到趙小僑劉亮佐...笑：不好搞XD

《玩什麼好呢》朴真珠高音太驚豔　翻唱《鬼怪》OST全場陶醉！

《玩什麼好呢》朴真珠高音太驚豔　翻唱《鬼怪》OST全場陶醉！

滷味攤槍手屍腐爛解剖　學習司法官衝門外乾嘔

滷味攤槍手屍腐爛解剖　學習司法官衝門外乾嘔

台美混血語文力超強！　狂切換12種口音說中文

台美混血語文力超強！　狂切換12種口音說中文

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

【父親節】爸，別煩惱了！

【父親節】爸，別煩惱了！

8/1-8/15 毛毛商城全館滿額送，單筆結帳滿1599送毛孩行動營養品7日組(市價299元)！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面