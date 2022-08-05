媽在餐廳幫小孩換尿布　狂叫亂扔沒人管！員工怒PO「戰後照」公審

▲餐桌下被扔滿地垃圾。（圖／爆怨公社）



記者崔子柔／綜合報導

「會生不會養，不會教！」一名在某餐廳上班的男子不滿表示，一位媽媽來店用餐，不顧其他客人感受，直接在餐桌上替孩子換尿布，還將用過的尿布直接扔地上，讓他相當無奈。

原PO昨（4）日在臉書社團「爆怨公社」發文表示，該組客人剛進店時，小孩就開始尖叫，狂叫3小時都沒間斷，還狂丟餐具、亂抽衛生紙，家長見狀也不管，一直叫員工補上新的衛生紙。

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▲▼地板上被扔了尿布、食物、碗盤。（圖／爆怨公社）



原PO提到，該名媽媽不顧其他正在用餐的客人的感受，直接在座位上替孩子換尿布，而且不僅將用過的尿布扔在地上，該桌下的地板也被扔了不少吐司、蛋糕，連調味料整組都是從地上撿起。不過原PO也說，他們當下沒有對客人進行任何責備，只是希望大家能將心比心，體諒餐飲業的辛勞。

文章曝光後引起熱議，不少網友看到該組客人使用過的座位照，紛紛留言表示「這樣的身教能教出怎樣的孩子…我已經看到了，真的很失敗」、「光看餐桌就知道一個家庭的水準到哪了， 哪怕其中一個生的比較有水準一點也不至於落成這樣，基本就是整個家庭拍了了」、「現在很多都這樣啊...還會嗆你：小孩就是這樣啊，有什麼辦法？呵呵，不是小孩這樣，是父母沒教養」、「這臉皮要多厚才敢吃的下去...」、「有小孩不意外，現在找餐廳都會找那種禁止7歲以下小孩進入的」。

▼員工發文爆怨。（圖／爆怨公社）

