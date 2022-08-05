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台藝大校長被霸凌！　被學生罵「孬種」還遭調查：我才是被害者

台灣藝術大學近年風波不斷，校長陳志誠還遭控霸凌，他沉默多時後終於說出真相，表示自己才是「被害者」。（圖／趙世勳攝，CTWANT合成）

▲台灣藝術大學近年風波不斷，校長陳志誠還遭控霸凌，他沉默多時後終於說出真相，表示自己才是「被害者」。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、 文／CTWANT

台灣藝術大學是台灣歷史最悠久的藝術大學，肩負培育英才和文化外交的重責大任，但近年台藝大風波不斷，校長陳志誠更飽受攻擊，還成為首位涉霸凌而被立案調查的大學校長，陳志誠沉默多時後終於說出真相，表示他與提告的學生已一年沒見，更不曾對該生口出惡言或肢體暴力，反而是自己遭流言和剪接證據惡意攻擊，期盼校園內部可以停止無端爭鬥，團結一致才是進步動力。

本刊調查，陳志誠是台藝大校友，畢業後到巴黎留學，最終取得聖德尼大學美學、藝術科技與藝術創造博士文憑，他長年致力於台法文化藝術交流，更曾獲得法國前文化部長賈克朗代表法國政府授與的「藝術與文學騎士勳章」，2015年超過8成教職員支持他出任台藝大校長。

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「當校長的前6年都很順利，校內的各種建設都在積極發展，又要選舉的時候各種攻擊就開始出來了。」陳志誠苦笑表示，他帶著對母校的愛與期盼推動校務，包括全校期待60年的多功能學生活動中心完工，各棟建築屋頂也進行補強避免漏水，還興建美麗的林蔭大道，他每天從早忙到晚，只希望母校能在自己的努力下越來越好，從沒想到自己會成為攻擊的目標。

陳志誠回憶，2019年反送中期間，學生們為聲援香港而聲請連儂牆，隔年連儂牆租用期間將屆，校方詢問學生們是否保留或拆除，制式程序卻被惡意解讀成「學校要拆牆」。

台藝大2019年在反送中期間設立連儂牆讓學生表達意見，隔年租約期滿時，校方詢問學生是否要保留，卻遭解讀成學校拆牆、限制言論自由。（圖／趙世勳攝）

▲台藝大2019年在反送中期間設立連儂牆讓學生表達意見，隔年租約期滿時，校方詢問學生是否要保留，卻遭解讀成學校拆牆、限制言論自由。

陳志誠說，在同一年，由師生代表共同參與的學生事務會議訂出新校規，規定公佈欄以後不得張貼政治宗教言論，而許姓學生會長明明也在該場學生事務會議中，他當時未提出異議，事後又大張旗鼓抗議校方限制學生的言論自由，更稱連儂牆恐無法再設立，但連儂牆是依特案處理，並不適用於新校規，他原以為說清楚、講明白就能解除誤會，風波卻如雪球般越滾越大。

「說我去監視學生言論，又說我為了懲戒學生退幾十次公文，都是無根據的妄言。」陳志成表示，連儂牆事件後各種謠言四起，許生上媒體控訴他「24小時監控社團發文跟留言，想要打壓台藝大師生言論的意圖相當明顯」，還有匿名師生指控他在「搞文革」、「興文字獄」，面對莫須有指控，陳志誠「比岳飛還冤」，但為了大局著想只能「啞巴吃黃蓮」，有心人士的動作則越發囂張。

今年3月，許生找上立法委員范雲控訴女生宿舍發霉和校方侵犯學生權益，更到警察局提告校長霸凌，教育部如今還在調查，媒體便撲天蓋地以「破天荒」、「史上首例」等標題，報導他成為第一位涉霸凌被教部立案調查的校長，陳志誠身心承受巨大壓力，接受調查時更發現許生的「證據」與事實有極大出入。

「他很多錄音檔是遭剪接，還有一些是時序錯置。」陳志誠提到，他已一年沒跟許生見面，更惶論言語或行為的暴力，許生只能提出一些似是而非的檔案佐證，並持續以「俗辣」、「見人」、「孬種」和「惡勢力」等侮辱性極強的詞語攻擊自己，讓他不禁感嘆「到底誰才是被害人？」

許姓學生會長控訴自己遭霸凌，他卻在網路上持續以「俗辣」、「見人」、「孬種」和「惡勢力」等侮辱性極強的詞語攻擊校方。（圖／台藝大藝文中心Youtube、讀者提供，CTWANT合成）

▲許姓學生會長控訴自己遭霸凌，他卻在網路上持續以「俗辣」、「見人」、「孬種」和「惡勢力」等侮辱性極強的詞語攻擊校方。

陳志誠說，他自認問心無愧、坦蕩行事，也從來沒有學生因在網路上留言而遭受懲處，但許生的抹黑不只損壞個人名譽，無端爭鬥也使得台藝大被推在風口浪尖上「公審」，呼籲台藝人團結一心，共同為學校的發展努力，別因意氣之爭害整間學校陪葬。

據了解，許生在校內十分活躍，根據其臉書資料，他在2017年進入台藝大音樂系就讀，曾任第14屆和第16屆學生會長，更是台藝大核心社團「台藝人請進」的管理員之一，他十分關心公共事務，2019年有在台就學港生參加反宋中被捕，許生也參加學生團體聲援，還多次因連儂牆議題和各種校務議題「槓」上學校，是許多學生眼中的風雲人物。

本刊用臉書訊息與許生取得聯繫，詢問他霸凌案的相關進度，與是否傳過「如沒得到台藝新策機會，將太無聊關心學校校務」的訊息，但他始終未讀未回，至截稿前沒有回應。

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