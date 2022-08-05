北京水池竟現外來怪魚「活化石」！　網憂肉不好吃難處理

▲北京某社區水池內出現怪魚。（圖／翻攝自巴士的報）



記者崔子柔／綜合報導

北京市海淀區近日一處社區的景觀水池中，出現一條身長50公分的怪魚，嘴部還像鱷魚般有滿口尖牙，最後住戶合力將魚抓起，經專家鑑定是中美洲和北美洲的入侵物種「鱷雀鱔」。

根據《巴士的報》報導，「百旺茉莉園」社區近日有住戶反應，景觀水池裡出現一條怪魚，嘴部長得扁又長，有像鱷魚一樣尖銳的牙齒，身上還有特別硬的鱗片，最後在多名住戶合力撈捕下，終於從池裡撈起交給專家。

▲該魚身長約半公尺。（圖／翻攝自巴士的報）



該魚經專家鑑定，確認是有「活化石」、「幽靈火箭」之稱的鱷雀鱔，屬於兇猛大型魚類，在溫度和濕度理想的環境下，最長能長到6公尺，對原生魚類會造成極大威脅，因此被禁止在野外河流放生。



消息曝光後，網友則紛紛留言表示，「這屬於百害而無一利的外來物種，也可以說它是一種危險等級較高的外來入侵水生生物，而且這種魚還不適宜食用，因為肉質不好，處理起來較麻煩，更關鍵是魚卵還有劇毒」、「太壞了，投這個周圍所有魚都會被吃掉，屬於外來物種入侵。必須撈出來」、「這可是兇猛的物種，千萬不要隨意放生，如果是在溫暖區域，很可能會造成生物入侵」。