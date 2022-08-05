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生理期晚上超阿雜？「這款棉」一次解決困擾　讓你秒變無尾熊呼呼大睡

▲▼好自在,安睡棉,街訪。（圖／翻攝影片）

▲女生生理期最討厭睡覺時狀況百出的大魔王時段。（圖／翻攝影片，下同）

消費中心／綜合報導

女生每個月都有生理期，尤其是晚上睡覺時更是狀況百出的大魔王時段！除了擔心外漏沾到床單，整晚睡覺都得小心翼翼之外，夜用衛生棉又厚又悶超不透氣，半夜感覺妹妹像洗三溫暖一樣，常常被熱醒，真的很困擾！今天街訪突即隊來到中山站，突擊女生們「生理期都發生過哪些夜間尷尬狀況呢」？

▲▼好自在,安睡棉,街訪。（圖／翻攝影片）

▲女生分享，曾經有一次在男生家過夜，結果早上發現外漏很緊張。

第一對情侶的女生很大方分享，曾經有一次在男生家過夜，結果早上發現外漏很緊張，男生安慰她沒關係，卻讓媽媽幫忙洗床單，讓女生大傻眼！女生說「我很怕漏，所以都會選很厚的夜用型，但下面就會有一大包，越睡越熱，忍不住不斷把冷氣開強一點」，男生忍不住說「她開18度，我都要冷死了」。

▲▼生理期,好自在,街訪。（圖／取自圖片）

▲少女穿緊身的Legging固定衛生棉睡覺，結果隔天起床發現，床單還是濕的。

▲▼生理期,好自在,街訪。（圖／取自圖片）

▲上班族的困擾是夜用衛生棉太厚，又熱又悶非常不舒服。

第二位生理期量較大少女說「晚上睡覺，後面就會整條股溝流，再從後面側邊竄出來，後來穿緊身的Legging想把衛生棉固定住，隔天起床發現，床單都還是濕的，害我起床後還要洗床單，來不及出門」；第三位上班族的困擾是月經來時特別怕冷，所以不會開冷氣睡覺，但是一般的夜用型衛生棉都做得很厚，「我邊睡還覺得又熱又悶，超級痛苦，天氣熱時，更覺得自己像在蒸籠裡面一樣，整晚都睡不好」，她說更可怕的是「都已經做這麼厚了，結果隔天早上發現還是會漏，趕著上班又遇到這狀況，真的覺得很厭世」。

▲▼ 生理期晚上超阿雜？「這款棉」一次解決困擾　讓你秒變無尾熊呼呼大睡 。（圖／翻攝自影片）

▲好自在Whisper新上市的「熊抱氣墊#安睡棉&」可以一次解決眾女生們的困擾。

這些崩潰慘況其實可以不用發生！好自在新上市的「熊抱氣墊安睡棉」可以一次解決女生們的困擾，強調「秒吸”、超防漏、輕薄*又透氣~」，三位受訪女生聽到後紛紛表示：「這聽起來蠻厲害的，第一次聽到秒吸＋防漏＋輕薄等超多優點的衛生棉，會很想要嘗試看看」。此外，三人都表示對這個品牌有印象：「我之前有用過他們家的安睡褲，彈性很好很透氣」、「熊抱是有出褲子的那個品牌」。

熊抱安睡系列上面的無尾熊是安睡的象徵，好自在除了好口碑的安睡褲之外，此次推出全新的熊抱氣墊安睡棉，光從外包裝就可以看出比一般夜用衛生棉輕薄許多！氣墊安睡棉可以做到輕薄透氣又特別能吸，是因為有特殊的「立體秒吸氣墊」，女孩們試摸後也覺得非常柔軟舒服「摸起來就像氣墊粉餅的氣墊」、「觸感很軟，氣墊跟氣墊鞋一樣有空氣感，摸起來很舒服」、「光是用看得就可以看到裡面的氣墊」。

▲▼ 生理期晚上超阿雜？「這款棉」一次解決困擾　讓你秒變無尾熊呼呼大睡 。（圖／翻攝自影片）

▲全新熊抱氣墊安睡棉，0.09cm超輕薄，夜晚睡覺再也不怕悶濕厚重。

▲▼生理期,好自在,街訪。（圖／取自圖片）

▲▼全新熊抱氣墊安睡棉，0.09cm超輕薄，夜晚睡覺再也不怕悶濕厚重。

▲▼好自在,安睡棉,街訪。（圖／翻攝影片）

現場更實測看看吸收力是不是很好，主持人雅憶請受訪者把飲料倒在上面，看到液體直接被吸收進去讓路人忍不住伸手摸「吸收速度蠻快的，摸起來也很乾爽」，受訪者大讚「這樣就不怕悶濕，也不怕外漏了」。除了吸力很驚人之外，防漏也做得很強，尾翼部分有特別做加寬設計，就算睡覺喜歡翻來翻去也不擔心，前後兩側都有做加寬預防外漏，特別的是前翼還做成熊熊耳朵的形狀超可愛！

輕薄秒吸不悶熱，又可以把屁股包好好，熊抱氣墊安睡棉能顛覆你對傳統夜用棉的印象，讓你整晚安睡不再擔心悶熱不舒服！「熊抱氣墊安睡棉」總共有42.5公分、36公分、31.7公分等3種公分數可做選擇，晚上量比較大也可以搭配安睡褲一起使用喔！

▲▼好自在,安睡棉,街訪。（圖／翻攝影片）

▲▼「熊抱氣墊安睡棉」總共有42.5公分、36公分、31.7公分等3種公分數可做選擇，晚上量比較大也可以搭配安睡褲一起使用喔！

▲▼生理期,好自在,街訪。（圖／取自圖片）

▲生理期晚上超阿雜？「這款棉」一次解決困擾，讓你秒變無尾熊呼呼大睡。（影／ETtoday）

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‘指吸收芯輕薄和表層透氣
# 指表層採用氣墊型材料的產品
&指表層如棉般的棉柔觸感，此產品不含棉花成分
“數據來自P&G研發中心
*指吸收芯厚約0.09cm，數據來自P&G研發中心
~指表層透氣，有呼吸小孔
~~對比品牌內280mm產品尾端寬度設計

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好自在安睡棉街訪

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