陸制裁4家台灣企業　陸委會：視情況採取必要反制措施！

▲國台辦發言人朱鳳蓮。（圖／記者任以芳攝）



記者蔡紹堅／台北報導

中國大陸針對美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台祭出一連串反制措施，包含制裁兩間基金會及四家台灣企業。對此，陸委會4日表示，陸方意圖恫嚇我方，製造寒蟬效應，政府表達嚴正抗議，並將視事態的發展，研議採取必要的反制措施。

陸委會發言人邱垂正在例行記者會上提到，中共將我國相關的基金會，或者是企業列入所謂「依法打擊頑固台獨分子」的關聯機構，採取所謂的懲戒措施，主要意圖在恫嚇我方，製造寒蟬效應，政府對於這種毫無任何正當性的惡劣行徑表達嚴正的抗議，台灣人民不會因此而改變妥協。

邱垂正強調，兩岸互不隸屬，台灣不是中共治理範圍，也不是中共管轄的範圍，對於中共採取強制威脅措施，政府將視事態的發展，研議採取必要的反制措施。

邱垂正還說，在大陸的台商追求企業穩定經營，台商在中國大陸的投資也對大陸經濟發展有重大貢獻，但近期在大陸的台商與外商都感受到商業環境更佳政治化，可能會影響未來的投資動向，「政府要提醒，在台灣的企業以及在大陸的台商，要提高風險意識；而對於後續發展，政府也將密切關注，掌握情勢，審慎應對。」

國台辦3日宣布制裁「台灣民主基金會」及「國際合作發展基金會」，稱兩間基金會為「頑固分子關聯機構」，打著「民主」和「合作發展」的幌子，在國際上大肆從事「台獨」分裂活動，極力拉攏貼靠外部反華勢力，攻擊抹黑大陸，以金錢等為誘餌拓展台所謂國際空間，企圖破壞國際社會一個中國格局。

國台辦指出，大陸方面決定對上述基金會採取懲戒措施，禁止其與大陸組織、企業、個人合作，並依法懲治為上述基金會提供資助或服務的組織、企業、個人。

國台辦更點名了宣德能源、凌網科技、天亮醫療、天眼衛星科技4家台灣企業，稱這4家企業為上述基金會捐款，將禁止大陸組織、企業、個人與其進行任何交易、合作，並禁止相關企業的負責人入境。

▼陸委會發言人邱垂正。（圖／記者蔡紹堅攝）

