快訊／今本土+22707！新北4326例最多　各縣市分佈曝

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今公布國內新增22,707例本土病例，另增252例境外和56例死亡。本土個案以新北市4326例最多，台中市2807例、台北市2388例、桃園市2352例、高雄市2159例、台南市1744例。

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥說明最新疫情。（圖／指揮中心提供）

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今日新增之22,707例本土病例，為10,469例男性、12,188例女性、50例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市(4,326例)、臺中市(2,807例)、臺北市(2,388例)、桃園市(2,352例)、高雄市(2,159例)、臺南市(1,744例)、彰化縣(1,094例)、新竹縣(713例)、屏東縣(598例)、苗栗縣(585例)、雲林縣(584例)、新竹市(570例)、宜蘭縣(427例)、花蓮縣(420例)、南投縣(409例)、嘉義縣(387例)、基隆市(345例)、嘉義市(265例)、臺東縣(264例)、金門縣(143例)、澎湖縣(119例)、連江縣(8例)。

指揮中心指出，今日新增56例本土病例死亡個案，為32例男性、24例女性，年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案、51例具慢性病史、42例未接種3劑COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年5月18日至8月1日，死亡日期介於5月20日至8月1日。

▲8/4新增確診。（圖／指揮中心提供）