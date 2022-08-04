口罩國家隊監守自盜！中校轉賣賺8000元被撤職　提行政訴訟敗訴

▲涉嫌偷竊醫療用口罩的後指部中校李志交 。（圖／記者劉昌松攝）

文／中央社

（中央社記者劉世怡台北4日電）原台北市後備指揮部中校李志交涉嫌利用派駐口罩工廠機會，侵占900片口罩。李志交不服遭國防部撤職，提起行政訴訟。台北高等行政法院認定原處分並無違誤，判李敗訴。可上訴。

國防部於去年核定李志交撤職，撤職日期追溯至民國109年11月11日令免職之日起生效。李男提起行政訴訟主張，他任職期間累積多次嘉獎或記功，平日生活及工作狀況皆屬正常，因偶犯過錯被剝奪工作權，國防部的原處分顯然過重。

法院判決指出，一旦有符合陸海空軍懲罰法規定應撤職的情形，國防部即無為撤職處分以外行政處分的裁量空間，李志交有違法行為，國防部依法處分並無違誤，因此判李志交敗訴。可上訴。

全案緣於，原本在台北市後備指揮部任職的李志交，109年2月間派駐新北市醫用口罩工廠，帶隊從事口罩生產作業，並負責口罩點交。

李志交涉嫌與昔日部屬張政陽合作，將900片被國家徵用的口罩偷偷搬出，由張男開車運走；李再將口罩轉賣給他人，獲利新台幣8000元。

刑事部分，一審台北地方法院認定，李志交從軍多年，因投資湯包店虧損而需要資金，起意侵占口罩變現，向張政陽誆稱口罩是要拿來進貢長官、贈送友人，而張政陽則基於與李志交的個人情誼而答應幫忙。

一審指出，李志交、張政陽在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發之初，口罩告急之際，共同侵占900片口罩，犯貪污治罪條例的侵占公有財物罪，審酌李志交否認犯行，判刑10年2月，褫奪公權5年；張政陽判刑1年8月，緩刑3年（未上訴而確定）。

李志交不服提起上訴，二審台灣高等法院5月間認定，一審判決的認事用法並無違誤，量刑也沒有不當，駁回李志交上訴，仍判10年2月徒刑，還可上訴。