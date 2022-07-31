40度高溫下激烈運動！5歲童「猛灌冰水」突暴斃　醫曝1致命關鍵

▲5歲的薩米爾和朋友在烈日下玩耍後，因為口渴便喝了冰水，怎知卻突然倒下。（圖／翻攝自推特）

記者王佩翊／編譯

埃及一名5歲男童24日在40度的高溫下，和朋友們一起騎腳踏車玩耍，然而因為天氣太熱，他便停下來休息，並喝了冰水。怎知當他喝下冰水後，竟瞬間昏迷倒地，經搶救仍不治身亡。醫師表示，激烈運動後突然喝冰水，可能會刺激控制心跳等特定身體功能的迷走神經，導致心律不整或停止，甚至危及性命。

住在埃及加爾比亞省坦塔市的5歲男童薩米爾（Samir Mohamed）7月24日與朋友們一起在40度的高溫下玩耍，騎著腳踏車的薩米爾因為口渴，於是便停下來，喝了一杯裝有冰塊的冰水，企圖降溫。怎知喝了冰水的薩米爾竟當場倒地。

儘管薩米爾隨即被送往醫院，但他仍在到院前不治身亡。薩米爾的遺體隨後交由坦塔大學附屬醫院解剖，死因為血液循環功能急遽下降，目前遺體已經交還給家屬。埃及衛生與人口部非傳染性疾病部門的心臟科醫師加姆拉維（Alaa el-Ghamrawy）表示，喝冰水與冷水容易對心率造成巨大影響。

加姆拉維強調，在激烈運動後突然飲用冰冷的飲料，會對調節心率與控制身體機能的迷走神經造成刺激，進而導致心律不整、昏迷等症狀，嚴重者更會引發生命危險。他提到，喝冷飲還容易導致喉嚨痛，且造成細菌與病毒感染。

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