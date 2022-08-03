目睹烏克蘭慘況台灣人仍嗨迎裴洛西　「不像楊植斗」學者曝原因

裴洛西參訪立法院 來看看裴洛西今天穿什麼顏色 #果粒 由 ETtoday新聞雲發佈於 2022年8月2日 星期二

記者黃翊婷／綜合報導

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台，國民黨副發言人、台北市議員參選人楊植斗自曝已經準備好飲用水和急救箱，也有來台求學的烏克蘭學生擔心家鄉惡夢會在台灣重演。然而，大多數台灣人的反應波瀾不驚，甚至熱烈歡迎裴洛西，加拿大約克大學副教授沈榮欽認為，背後原因其實與台灣長期受到中國暴力威脅有關，或許直到這個時刻，大家才有機會開始去理解台灣人真正的心情。

▲▼裴洛西今日（3日）身穿白色套裝拜會立法院。（圖／記者屠惠剛攝）

面對裴洛西訪台，共軍宣布將進行3天實彈軍演，掀起各界熱議。國民黨副發言人、台北市議員參選人楊植斗在臉書PO文自曝，大家都知道這會觸動兩岸敏感神經，但裴洛西還是堅持訪台，目前國防部已經下令，三軍進入「強化戰備整備指導期間」，皮繃得緊緊的，就怕擦槍走火，造成危機，他身為小老百姓，已經準備好飲用水和急救箱，而租屋處的地下室就是防空避難空間，30秒從5樓衝到B1，應該辦得到。

加拿大約克大學副教授沈榮欽則認為，楊植斗的行為在台灣雖然成為笑柄，但對見識過俄烏戰爭的外國人來說，這其實才是「他們認為大多數台灣人該有的樣子」，實際上，明明已經股市大跌、共軍來到家門口實彈演習，外國人透過社群媒體看到的現況，卻是台灣人列隊熱烈歡迎裴洛西，猶如追星，讓他們覺得很不可思議。

▲裴洛西昨日（2日）晚間抵台，下榻的君悅飯店外擠滿人群。（圖／外交部、記者黃克翔攝）

沈榮欽分析，外國人疑惑台灣人是否不怕中國在經濟、外交、軍事方面的報復，才會表現出波瀾不驚、歡迎裴洛西到訪的樣子，但背後原因其實很簡單，「或許在這個時刻，他們才有機會開始去理解，受到中國長期暴力威脅台灣人的真正心情，和透過媒體理解的台灣有多大的差距。歡迎裴洛西，妳是真正的英雄。」

文章公開之後掀起網友熱議，大家紛紛留言表示，「被恐嚇很多年，真的很累，難得有國際政治人物來訪，可以讓我們開心一點嗎？為什麼還有一些人很掃興呢」、「我們被威脅了70幾年，早就習慣了」、「外界看到的大多是表象，而台灣人與惡鄰相處數十年，對虛實的感受非外界所能意會」、「台灣人比較關心我們用什麼招待客人，菜單列出來啊」。