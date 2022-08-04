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共軍6區軍演「4號最重要」　專家：有意讓飛彈越過台灣上空

記者黃翊婷／綜合報導

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台引起中國不滿，中共解放軍宣布要在8月4日中午12點到7日中午12點於台灣周邊6區域進行實彈軍演。前海軍官校教官、軍事專家呂禮詩分析，這6個操演區都是經過精心設計的，重點為「火力展示」，尤其是在4號操演區也就是東部海域，目的就是要讓飛彈飛越台北、台中和高雄。

共軍6區實彈軍演，專家分析，有意讓飛彈越過台灣上空。（圖／翻攝自Facebook／呂禮詩）

▲呂禮詩分析，解放軍有意讓飛彈越過台灣上空。（圖／翻攝自Facebook／呂禮詩）

呂禮詩昨日（3日）在臉書PO文分析共軍8月4日至7日的軍演，他提到，這6個操演區都經過精心設計，重點在於火力展示，但還不至於到「封鎖」的程度。

呂禮詩研判，若從最遠的江西樂平及贛州來看，距離分別為850公里和865公里，都在DF-15的1000公里射程範圍內；而海南儋州的1450公里，就必須使用射程1500公里的DF-16，解放軍不會傻傻使用DF-17，讓樂山長程預警雷達有機會解析彈道；另外，500公里火力扇區內涵蓋的操演區，他推測可能會使用PHL-191長程火箭砲。

▲解放軍東部戰區釋出最新台灣周邊演訓裝備照片。（圖／翻攝東部戰區微博）

▼▲解放軍東部戰區釋出最新台灣周邊演訓裝備照片。（圖／翻攝東部戰區微博）

▲解放軍東部戰區釋出最新台灣周邊演訓裝備照片。（圖／翻攝東部戰區微博）

呂禮詩認為，在這6個操演區中，4號操演區也就是東部海域要特別注意，解放軍的目的應該是要讓從江西樂平發射的飛彈飛越台北、江西贛州的飛彈飛越台中、海南儋州的飛彈飛越高雄，逼迫我方發布「飛彈空襲警報」簡訊，打擊民心士氣，PHL-191長程火箭砲則會用來干擾國軍在海峽中線附近巡弋的機艦，解放軍可以藉此拍攝飛彈飛行軌跡和火箭砲發射與落海的畫面，再進行「認知戰」。

解放軍精心設計過的六個操演區，重點在於火力展示，與Max Planck Encyclopedia of Public International Law所定義的「封鎖」，還有段不小的差距......... #球叔研判...

Lu Li-Shih 發佈於 2022年8月3日 星期三

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