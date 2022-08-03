「軍演大不了股票躺平」　他：不如直接拿下金馬實施一國兩制

▲全國公務人員協會前理事長李來希。（資料照／記者周宸亘攝）

記者詹宜庭／台北報導

美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）2日晚間抵達台灣，今（3日）一早就展開緊湊行程。對於大陸多次以武力恫嚇，國防部3日深夜指出，共軍2日共派遣21架次共機擾台，包括戰機「殲-11」及「殲-16」，更傳出將於六處海域實彈軍演。對此，全國公務人員協會前理事長李來希表示，與其這樣在台灣週邊進行軍事演習，虛張聲勢，不如直接拿下金門、馬祖。

陸方宣布，將於8月4日中午12時至7日中午12時，針對6個台海周邊區域進行演訓，包含台灣北部、東北部、西北部、東部、南部、西南部海域。對此，國防部聲明，陸方此次宣布以台灣本島周邊海空域為實彈射擊區，有威脅我重要港口與都會區域企圖，片面破壞區域和平與穩定，此舉無助於中國之國際形象，也傷害兩岸人民情感，國防部表達嚴正譴責。

針對陸方將於六處海域實彈軍演，李來希今在臉書上發文表示，陸方與其在台灣週邊進行軍事演習，不如直接拿下金門、馬祖實施一國兩制。他更直呼，實踐是檢驗真理的唯一標準，光說不練有什麼用？金馬人民日子好過了，台灣人民才會寄以希望，「大陣仗的軍演，能嚇唬誰？大不了股票躺平而已！軍事演習越多，離台灣人民越遠，何必呢？」