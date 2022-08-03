裴洛西翻譯「AIT口譯妹」爆紅　金牌口譯員說話了

記者鄒鎮宇／綜合報導

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）3日拜會立院時，現場的美國在台協會（AIT）女口譯員因打斷說話4次、大笑而引起網友討論。對此，金牌口譯員浩爾表示，「譯者應該有特別考量，我覺得大家不要過度放大解讀，那樣對於在職者是很大的壓力。」

浩爾3日在臉書粉專「浩爾譯世界」表示，逐步口譯筆記通常可以記下非常長的訊息段落，除非有特殊原因或該段談話的段落實在太長，一般是不會請講者暫停的。

浩爾認為，大家不要過度放大解讀女口譯的行為，「那樣對於在職者是很大的壓力。畢竟重點是明白傳達訊息，對吧。」

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▲因為麥克風問題，口譯妹打斷裴洛西發言。（圖／ETtoday新聞雲）



該文PO出後，網友紛紛留言回應，「沒錯！尊重專業，當下的狀況是我們沒有辦理預測的」、「真心覺得這次的口譯人員壓力山大，裴洛西一口氣講完的風格，身為線上觀眾的我都覺得這需要強大的記憶和口譯能力啊」、「口譯是個無敵燒腦的工作啊」、「內行人說內行話...會在那邊過度解讀的應該不知道現場口譯的莫名壓力和困難之處的」。

也有人說，「可還是要說句公道話，看到打斷真的還是尷尬死了，像這樣正式的場合只能專業不能鄉愿」、「感覺譯者太緊張了，加上麥克風突然失靈。我覺得一些新聞台的同步口譯問題比較大，翻譯精準度有點掉線」。

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