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家長指總幹事「手腳不乾淨」　校長轉述前「事先預告」判無罪

▲生氣,憤怒,罵人,不爽。（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲嘉義一校長和校友會總幹事商議事情，先提醒總幹事「聽聞後可能感覺不悅」，再說有家長說他「手腳不乾淨」，總幹事聽了憤而對校長提告，但經二審上訴仍敗訴。（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

記者郭玗潔／台南報導

嘉義一小學校長約前家長會長、校友會總幹事一同商談校友捐款事宜，過程中對總幹事表示有話想說，但他「聽聞後可能感覺不舒服」，總幹事也豪邁表示沒關係，反正自己「什麼話沒聽過」，想不到校長竟說有家長說他「手腳不乾淨」，且不肯透露這位家長是誰，讓總幹事懷疑根本就是校長本人放出傳言，憤而提告。案經上訴到台南高分院，法官認為校長已先提醒「話比較不好聽」，總幹事卻允諾校長說出傳聞，二審仍判總幹事敗訴，全案定讞。

判決書指出，這所國小因校友會收受捐款5000元，在撥款給校方時，校長認為有疑慮，遂於2020年12月16日約前家長會長和校友會總幹事到校長室協商，總幹事指控，在溝通過程中，校長竟在前家長會長面前，表示聽聞有家長說他「手腳不乾淨」，但經他追問都不願表明是哪位家長，總幹事懷疑根本是校長假借不存在的家長，在別人面前惡意攻擊他，讓他人格受辱，憤而提告要求校長不得再對其他人傳述這件事，並在臉書或登報道歉3天，再賠償10萬元。

校長則辯稱，他是想提醒總幹事收受校友捐款後的正確程序，以免造成誤會，才決定跟他說這個傳聞，他也有先告知總幹事「聽聞後可能感覺不舒服或不悅」，總幹事表示不會生氣，而且說自己曾擔任大樓管理委員會主任委員、社區理事長等職務，「什麼話沒聽過、什麼大風大浪沒見過」對這些事不會在意，他才善意地告知此事。

總幹事雖辯稱他當時有先說沒關係，但因為校長沒有馬上講，所以他改口說「校長你不講沒有關係」，但經前家長會長作證沒印象有聽到這句話，法官並不採信，認為總幹事聽到校長的事先聲明，應明瞭該傳聞有損害其名譽權、人格權的可能，既然回答沒關係，表示允諾校長轉述傳聞，放棄法律對他所為的保護，總幹事雖主張校長又將此事傳播給他人，但並無提出有力證據，判總幹事敗訴，此案上訴到台南高分院仍維持原判，全案定讞。

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關鍵字：

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