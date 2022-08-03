第九屆長耀盃匯集全國百校　8月率先展開「網路人氣票選競賽」

▲長耀盃挹注千萬辦理高規格優質競技舞台不遺餘力。（圖／長耀盃提供）

【企劃特輯】

全台唯一斥資千萬、挹注百萬獎金所打造的賽事！為延續對高中籃球培育的支持，第九屆長耀盃特別增設「大專組」，盼更落實自運動員「傳承」之精神。經網路踴躍報名共吸引全國各地共104校參軍，超越HBL與UBA制度規模，再創國內學生籃壇新舉，並於8月底實體開戰前夕，率先自線上以「網路人氣票選競賽」作為序幕。

延續過往每年賽事內容創新不間斷，第九屆長耀不止獎勵範疇、參賽規模擴大，實體競技之外在賽前開啟「網路人氣票選競賽」，結合現代數位社群媒介，由球隊自主拍攝宣傳短片，發揮創意參與行銷。創意宣傳片將放於網路進行投票，提供球迷參與機會，票選排名亦將作為「預賽對戰組合」依據，增添趣味競爭性。

長耀建築機構謝建國董事長謝建國表示，「更好、更進步、更成長的樣貌不只是球隊，同樣是長耀盃莫忘的本質。」在熱血高中畢業後，升上大學也能擁有優質競技舞台，以「傳承」作為本屆所強調之精神，長耀盃期盼加長並延展影響力，貫徹教育與培育青年的初衷。

長耀建築機構創立20多年來秉持「十年樹木百年樹人」精神，為城市持續播下教育正向種子，隨著去年林口第一株秧苗「長耀初」象徵耕耘多年的種子計畫正式啟動，今年再以「長耀里」挑戰超越的新貌，猶如長耀盃屢創新里程碑，將過往累積經驗推向更高。

「網路人氣票選競賽」於8月5日至8月19日《長耀盃官網》公開熱烈進行，第九屆「2022 egc長耀盃全國公益高中/大專籃球聯賽」將於8月23日自9月11日連續三週於新莊體育館盛大辦理，誠摯邀請各界喜愛籃球的球迷朋友們共襄盛舉！