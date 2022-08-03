「駭客比恐怖份子更須提防」　林楚茵：認知作戰升級至資訊系統攻擊

▲民進黨立委林楚茵。（圖／翻攝自林楚茵臉書）

記者詹宜庭／台北報導

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）率團來台訪問，3日上午傳出全台多家7-11超商門市電視螢幕顯示「戰爭販子裴洛西滾出台灣」，還有台鐵車站看板與路上看板皆出現「老巫婆竄訪台灣」、「偉大華夏終將統一」等字樣，刑事局初步調查為駭客入侵，將持續追查IP位址。對此，民進黨立委林楚茵表示，大陸對台認知作戰已從散播假消息，升級到資訊系統攻擊，透過國家級駭客入侵民眾日常，「比恐怖份子更須提防！」

裴洛西訪台受到全球關注，陸方不僅多次武力恫嚇，揚言4日起連續3天，以包圍台灣方式在周邊海域實彈射擊，並禁止了台灣100家商品進口；總統府官網更遭受境外DDoS攻擊，攻擊流量為平日的200倍，導致官網一度無法顯示，而外交部網站也無法連上，疑似同樣遭到攻擊癱瘓。

林楚茵今天在臉書發文表示，裴洛西總抵台後，總統府網站、外交部網站皆癱瘓，民生設施包括超商、火車站等處電視牆也遭攻擊，強硬播出挑釁、恐嚇台灣人民言論，由此可見陸方對台文攻武嚇不斷。她強調，中國對台的認知作戰已從散播假消息，升級到資訊系統攻擊，透過國家級駭客入侵民眾日常，「在網路時代，這些駭客比恐怖份子更須提防！」

至於如何應對，林楚茵說，台灣民眾一方面要提高資訊判斷力，一方面也不用過度恐慌；若大陸氣得跳腳，代表台灣做得對，只要理解大陸對台灣認知作戰越猛烈，就代表他們越焦慮，他們先前不斷向台灣與美國嗆聲動武，搞到現在進退兩難，因此僅能藉由數位管道實質影響台灣社會。

林楚茵也呼籲政府各單位，不論交通設施、金融機關或醫院等，應立即強化資訊安全，勿讓中國國家級駭客得逞，利用數位空間在台灣恣意妄為。

然而，有關大陸近日對台灣的多項行動，國防部指出，國軍目前已加強戒備，並會嚴密監控台海周邊軍事動態，堅決捍衛國家主權，也有絕對有能力負起守衛疆土的責任、守護國家主權跟國防安全，任何訊息請民眾以國防部跟政府訊息為主，歡迎民眾看到任何假訊息，提供給國防部即時澄清說明。