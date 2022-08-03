子彈列車超華麗首映　微風跨足影城首發動態「領頭羊」蔡英文也曾親手頒獎

▲「微風影城SONY PICTURES影廳」結合「領頭羊Plus+首發片頭」與藝人小馬（倪子鈞）的塗鴉潮流藝術。（圖／藝站當代藝廊提供）

記者潘姿吟／綜合報導

微風廣場國賓影城在今年夏天擴大改裝，斥資3億元打造全新「Breeze MEGA Studio」，攜手索尼影業共同打造「微風影城SONY PICTURES影廳」，為全球首創唯一的索尼影業專屬影廳，同時，結合藝文展演空間打造出沉浸式體驗，於今（3日）開幕，為支持國內藝術發展，特別結合潮流藝術「領頭羊Plus+」，在暑假壓軸動作強檔《子彈列車》首映期間，於電影片頭首發宣傳。

近兩年，台灣MIT的「RAM PIECE 領頭羊」在國發會支持的Gogoro、CoolBitX…等前瞻新創獲獎時，經過蔡英文總統親手頒獎後，在藝術圈快速竄紅。

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藝站當代藝廊發言人黃晟榞表示，堅守「當藝術走進生活，讓生活充滿藝術」的理念下，攜手國內外藝術家，以原創手繪、綜合媒材、多元技法的創作方式，結合潮流推出的「RAM PIECE 領頭羊」公仔，每一件作品獨一無二，深受企業家及名人的喜愛與收藏，進駐國際知名地標「台中國家歌劇院」。

在當代藝術文化的創意浪潮中，藝站當代藝廊持續推出新作。此次率先與「微風影城SONY PICTURES影廳」合作「領頭羊Plus+首發片頭」，結合藝人小馬（倪子鈞）的塗鴉潮流藝術、國立故宮博物院授權「清緙繡九羊啟泰」的創作，以及藝術家陳俐維的「九天閶闔騰雲上」作品。

2022年底，將再推出「RAM PIECE PLUS」迷你領頭羊實體公仔，身高16.8公分，取其諧音168象徵「一路發」，藉以祝福擁有者或藏家們事事一路發；同時也發展領頭羊NFT，讓藏家們一次擁有實體作品及NFT，從賦能的角度豐富收藏價值。