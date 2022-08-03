5.5萬元的麥當勞早餐！　他帶「滿福堡」入境澳洲　沒申報慘遭重罰

▲澳洲農林業局近日查獲旅客未經申報攜帶麥當勞早餐入境。（圖／翻攝自澳洲農林業局）

實習記者殷稚雅／綜合報導

澳洲當局為因應印尼自5月起爆發的口蹄疫疫情，上個月宣布將於邊境開始實施嚴格的入境檢疫。政策施行後，近日就有檢疫犬在執勤時，從一名自印尼入境乘客的背包中，嗅出具有蛋類及肉類的「麥當勞滿福堡」，該名乘客因此遭罰2664澳元（約台幣5萬5000元）。

根據《CNN》報導，澳洲農漁林業局1日表示，一隻名為Zinta的檢疫犬在乘客的背包中，發現了包括速食在內的「一系列未經申報的危險物品」。這名乘客因此收到了「未申報潛在高危險物品並提供虛假和誤導性文件」等，共12件的侵權通知，而查獲的食品將會在銷毀前進行口蹄疫的檢測。

▲嗅出危險物品的檢疫犬Zinta。（圖／翻攝自澳洲農林業局）



澳洲的農業部長瓦特（Murray Watt）在聲明中提到，「這將會是這位乘客吃過最貴的麥當勞餐點，這罰鍰比到峇里島的機票錢還貴2倍」，更進一步重申並不會寬貸任何違反當地動植物防疫檢疫政策的情形。

口蹄疫的傳染途徑多元，可能透過活體動物、肉類，甚至接觸過病毒的衣物及鞋子上傳染。雖然口蹄疫對人體不會造成嚴重影響，但遭感染的動物可能會因此跛腳，甚至死亡。一旦疫情入侵畜牧業大國澳洲，恐造成當地GDP損失高達800億澳元的經濟災難。