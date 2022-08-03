《料理之王3》挑戰難度再升級！　選手：用油是美味重要關鍵

▲《料理之王3》參賽選手分享自己烹煮時美味的小撇步，提到使用泰山均衡369嚴選調合油，不僅可以降低油耗味的產生，也突顯了食物本身的清香味。（採訪撰稿／記者蒲世芸；攝影剪輯／記者楊詩益）

記者蒲世芸／採訪報導

計時30分鐘，預備開始！在主持人Sandy倒數聲中比賽正式開始。ETtoday大型選秀節目《料理之王3》，持續發掘各地廚藝好手，這次飛行饕客找來客家一哥小鐘，與創作歌手魏如昀一同參與評比選手料理。而出題難度也是越來越有挑戰性。

▲選手表示，烹煮時用油的選擇很重要。（圖／記者楊詩益攝，下同）

選手除了得拿出私藏本領，用油選擇更是影響料理的重要關鍵。泰山均衡369嚴選調合油，嚴選芥花油、葵花油與橄欖油專業調製；加上特選OMEGA黃金比例，提供人體的必須脂肪酸OMEGA-3、OMEGA-6，以及OMEGA-9，優質成份為選手料理來加值。

▲泰山均衡369嚴選調合油，嚴選芥花油、葵花油與橄欖油調製而成。

參賽選手劉淇表示，「我這次做的料理是酥炸千張的砂鍋魚頭餃，還有蔬菜封豬腳丸。我料理時最重要的小撇步就是油品的選用，因為選一個好油真的很重要。這一次我選擇使用的是泰山均衡369嚴選調合油，它的發煙點不會太低，很適合油炸；然後它的油有一個微微的清香，所以在油炸的時候，會帶出食材自然鮮味，不會造成太多油耗味，而阻礙食材呈現最好的味道。」

▲▼均衡369嚴選調合油能降低烹煮時可能產生的油耗味，在各樣料理都有出色表現。

另一位選手蔡宥詳則說，「我帶來兩道菜，第一道是乾燒腐汁蝦及鹹酥蝦頭，第二道是川味鳳梨莎莎淡菜。我覺得想要做一道好菜，就需要用到好油。所以我特別選用泰山的均衡369嚴選調合油，因為像是這次我的料理需要煉蝦油，這就一定要搭配好的油品才能呈現完美口感。另外均衡369嚴選調合油在油炸部分，高溫達到220度，有時候像我料理最後要爆香，或是九層塔需要非常高溫去做呈現時，選一個好油來做烹調，會讓整個油耗味大幅降低。」用對好油，不僅可以為家人守護均衡營養，同時也可以輕鬆享受美味。