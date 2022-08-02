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快訊／裴洛西訪台惹怒北京　國台辦：不要在「台獨」死路一條道走到黑

▲▼ 大陸國台辦發言人馬曉光（2021.12.29） 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 大陸國台辦發言人馬曉光 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／綜合報導

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）今（2日）晚間抵台，陸官媒《新華社》發表大陸國台辦強硬聲明，抨擊裴洛西訪台是是美國對中國作出嚴肅政治承諾的背信棄義，向「台獨」勢力發出嚴重錯誤信號。任何謀「獨」行徑都將在中國人民反「獨」促統的強大力量下粉身碎骨。

國台辦表示，美國國會眾議長裴洛西竄訪台灣。這是台美勾連的升級，性質十分惡劣，後果十分嚴重。這是對中國主權和領土完整的嚴重侵犯，是對一個中國原則和中美三個聯合公報的嚴重違背，是對國際法和國際關係基本准則的嚴重踐踏，是美國對中國作出嚴肅政治承諾的背信棄義，向「台獨」勢力發出嚴重錯誤信號。我們對此堅決反對，表示嚴厲譴責和強烈抗議。

國台辦稱，世界上只有一個中國，台灣是中國一部分。一個中國原則是公認的國際關係准則和國際社會普遍共識。台灣問題是中國內政，不容任何外來干涉。一段時間來，美國政府在台灣問題上屢屢採取錯誤言行，不斷提升台美官方往來層級，加大台美軍事勾連，不斷售台武器，助台「以武拒統」。

國台辦指出，美國國會頻頻發表涉台錯誤言論，提出並審議通過多部涉台消極議案。美方的做法企圖歪曲掏空一個中國原則，打「台灣牌」，「以台制華」，阻撓中國完全統一和中華民族復興進程。美國現任政府不僅不改變上屆政府犯下的嚴重錯誤，反而進一步拉攏盟友，拉幫結伙打「台灣牌」，在國際上大肆攻擊聯合國大會第2758號決議，散布「台灣地位未定」謬論，企圖推動台灣問題國際化。

▲美國眾議院議長裴洛西抵達松山機場。（圖／記者林敬旻攝）

▲美國眾議院議長裴洛西抵達松山機場。（圖／記者林敬旻攝）

國台辦進一步批評，「台獨」分裂是祖國統一的最大障礙，是民族復興的嚴重隱患。民進黨當局頑固堅持「台獨」錯誤立場，甘心為美國反華勢力充當遏華棋子，更加肆無忌憚謀「獨」挑釁。這完全是誤判了形勢，打錯了算盤！他們為了一己之私，頑固挑戰一個中國原則，拒不承認「九二共識」，製造兩岸對抗，頑固「倚美謀獨」。民進黨當局的謀「獨」行徑和出賣民族利益的與美勾連活動，只會將台灣推向災難深淵，給廣大台灣同胞帶來深重禍害。

國台辦再批，祖國統一和中華民族偉大復興已經進入不可逆轉的歷史進程。祖國必須統一，也必然統一。這不以美方一些頑固反華勢力的意志而轉移，不被「台獨」分裂勢力的痴心妄想而左右。實現祖國統一的時與勢始終牢牢把握在我們的手中。美國反華勢力和台灣民進黨當局無論採取什麼行徑，都無法改變台灣是中國一部分的事實。佩洛西之流無論以什麼方式「挺台遏華」，都無法阻擋中國統一的歷史進程。

最後，國台辦強調，我們敦促美方看清台灣問題的歷史經緯，認清兩岸同屬一個中國的事實和現狀，以實際行動恪守一個中國原則，履行中美三個聯合公報，不要在錯誤道路上越滑越遠。我們正告民進黨當局，徹底放棄「台獨」圖謀，不要在「台獨」的死路上一條道走到黑。否則，任何謀「獨」行徑都將在中國人民反「獨」促統的強大力量下粉身碎骨。

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