裴洛西訪台前夕！桃機、松機收9封「炸彈恐嚇」　源頭曝光

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記者趙蔡州／綜合報導

桃園國際機場與台北國際航空站（松山機場）2日陸續接獲不明人士炸彈恐嚇，除了兩處機場成立現地應變小組外，交通部也於2日下午成立先期應變小組，由民用航空局局長林國顯擔任指揮官，航警局與兩機場亦協同進駐，經初步追查恐嚇信來源，發現訊息源頭均來自境外。

▲松山機場2日下午收到炸彈恐嚇訊息。（圖／記者劉亮亨攝）

桃園機場官網2日上午9時10分收到不明人士留言，稱要在機場內部署3枚炸彈並引爆，桃機公司隨即報警。民航局接獲通報後，立即要求全台各機場提升警戒，並由機場保全人員配合航警加強巡查。

從接獲第一封恐嚇訊息後，桃機公司又陸續接獲6通類似訊息，包含以電子郵件及電話傳達恐嚇訊息。桃機公司除了通報警方外，也於2日下午2時許成立現地應變小組。

除了桃園機場，松山機場服務台2日下午3時50分、5時18分也先後接到恐嚇電話，嫌犯聲稱「已在松機垃圾桶內放置炸彈」、「將綁炸彈到松機引爆」等，松山機場除立即報案，亦立刻成立現地應變小組。

有鑑於恐嚇事件頻傳，交通部王國材部長指示成立先期應變小組，由民用航空局局長林國顯擔任指揮官。

▲裴洛西訪台前夕，桃機、松機合計收到9封炸彈恐嚇信，航警追查源頭均在境外 。（圖／記者沈繼昌翻攝）

林國顯指出，對於這9起恐嚇訊息，兩機場均「從嚴處理」，航警由警官帶隊，與機場保全人員仔細搜索機場各角落，除了航廈，停車場與其他可能地點均嚴密巡查，同時要求全台所有機場加強警戒，增加巡查人力、留意可疑人士。

航警局指出，經初步追查9通恐嚇訊息，發現相關訊息IP位址或電話源頭均來自境外，相關細節正在進一步釐清中。

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