裴洛西訪台　王毅：美方在台灣問題上背信棄義，是和平最大破壞者

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記者趙蔡州／綜合報導

美國眾議院院長裴洛西確定訪台後，引發北京政府激烈抗議，甚至宣布解放軍將在南海展開軍演。中國國務委員兼外交部長王毅2日表示，美方在台灣問題上背信棄義，只能使美國的國家信譽進一步破產，「只能讓各國人民愈發看清，美國才是當今和平的最大破壞者」。

王毅近期出訪參與一帶一路的中亞各國，2日出席一場會議後接受媒體訪問，表示一個中國原則是國際社會普遍共識，是中國與各國交往的政治基礎，是中國核心利益中的核心，是不可逾越的紅線和底線，美國一些人在台灣問題上不斷挑戰中國主權，掏空一個中國政策，蓄意在台海製造事端，中國人對此絕不接受。

▲中國國務委員兼外交部長王毅指出，美方在台灣問題上背信棄義，只能讓各國人民愈發看清，美國才是當今和平的最大破壞者。（圖／路透）

王毅透露，他在這一次的訪問行程中，各國領導人在會見會談中都明確表示，堅定奉行一個中國政策，都認為台灣是中國領土不可分割的一部分，反對外部勢力在台灣問題上干涉中國內政，「這再次表明，一個中國原則是國際社會人心所向、大勢所趨」。

王毅強調，美方在台灣問題上背信棄義，令人不齒，只能使美國的國家信譽進一步破產。美國一些政客只顧一己之私，公然在台灣問題上玩火，與14億中國人民為敵，決不會有好下場。美方的霸凌嘴臉暴露於世，只能讓各國人民愈發看清，美國才是當今和平的最大破壞者。

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