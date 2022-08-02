偷吃系助理！系主任恐嚇「不准承認」：會報復你　她崩潰攤牌了





▲桃園某大學系主任偷吃系助理，綠帽夫崩潰提告，判決結果出爐。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）

記者陳韻如／桃園報導

桃園一所大學某科系系主任與已婚系助理發生婚外情，並且每個月給女方9千元等，誘使女方搬離開家在外租屋，好讓兩人能在租屋處約會。案經女方丈夫發現後提告，沒想到該系主任竟還恐嚇女方，不能承認兩人姦情，否則會展開報復，但女方仍當庭承認，全案法院審理後，判兩人須連帶賠償女方丈夫50萬元。

女方丈夫提告主張，他與妻子2013年4月間結婚，並育有一名子女，而妻子為桃園一所大學某科系系助理，小王則為該系系主任，而小王明知道妻子為有夫之婦，卻仍於2020年6月間與妻子發生婚外情，甚至還以每個月給妻子9千元及不定期餽贈等手段，誘使妻子離家在外租屋及購置車輛。

女方丈夫指控，自始之後兩人便經常在租屋處約會，不僅如此，兩人還大方同遊台中，同住飯店並牽手逛街等，兩人行為已經嚴重破壞他的婚姻，讓他身心受到極大痛苦，因此憤而對兩人提告求償。

庭審時，系主任辯稱，女方婚姻本就存有破綻，且女方深受壓力精神幾近崩潰，他是以朋友身分在一旁陪伴傾聽安慰，並未與女方有交往，而女方在外租屋，他從未資助或誘使女方離開家庭。至於同遊台中部分，是因系上活動在台中，當晚因女方不斷向他哭訴婚姻不順，他擔心女方單獨住宿恐釀憾事，基於同情才予以陪伴，且他當晚也是在沙發上過夜，並未與女方同床共眠，堅決否認姦情。

不過，法官審理時發現，系主任曾恐嚇女方不得承認兩人姦情，否則將會對其展開報復等，但女方在開庭時，當庭承認丈夫所述皆為事實，並願意賠償，法官因此認定兩人姦情，最終依法判兩人須連帶賠償50萬元。