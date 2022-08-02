最澎湃的藝術市集　大武森山8／6屏菸登場

▲大武森山8月6日登場 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

「森山市集」首度南下屏東，以「2022大武森山」為名，串聯藝術、歷史、族群、生活、飲食、小農特產、選物等多元面向，策劃四大主題及多場沉浸式電音視覺藝術活動，聚集了全台與屏東120組品牌，8月6日、7日於屏菸1936文化基地登場，邀請民眾走入一座大武森山、逛滿一座城市。

屏東縣政府文化處表示，「大武森山市集」以菸葉廠及大武山下的生活脈絡為核心，重現屏東豐厚的土地人文。主視覺由金點設計獎視覺設計師周雨衛與插畫家ericoco聯手，以屏東特產打造森山慶典的稚趣視覺氛圍。

市集從下午2時至晚間8時，打造了大武山下的4大主題聚落，從多元族群、工藝、美食到音樂，眾多知名品牌齊聚，『美菊』、『穀科』、『Eske Place Coffee House』聯合推出大武森山限定料理套餐與冷萃咖啡；『排灣紋繣故事館』讓民眾體驗噴繪紋身；『興趣誌』將帶領民眾製作森林植物昆蟲標本；「龜背芋與她們的產地」創造屬於大武森山中的龜背芋農場；法式和西班牙風格的『Minorquines米諾津』帶來最適合屏東生活氛圍的鞋履。現場還有歌手與DJ參與的音浪區，將帶大家放慢步調享受音樂，體驗最舒服的慵懶節奏。

在首度曝光的菸葉加工燻蒸室，將化為森林洞穴，舉辦1.『大武祭』倉庫電音派對四四拍唱片行集結南、北，獨立電子音樂廠牌『泊人』、『X Λ N Z I N』、『秋潤』 視訊團隊及『謝謝身體』表演藝術。各路獨立電子音樂派對好手，聯手打造地下音樂場景。

2.『沉浸式的聲音療癒體驗』：謝謝身體-有機的靈療中心將以燈光操作療癒包廂的心靈夜店，帶來90年代最有時代感的電子音樂，與沈浸式的身體振動體驗，讓人躺著按摩，躺著療癒，躺著派對，躺著聽音樂。

3.『霧河之森』：數位創作者兼DJ的Oh-o米糕主理人吳道勳，將營造一個實驗性場域，藉由燈光裝置及環境音樂，在空間中試圖呈現光線灑落並穿透在迷霧森林的迷人景象。

4.『高ISOの長曝光影之旅』:底片攝影專門又又美FotoShop，將策劃一間專屬高ISO的洞穴攝影棚，裝置各式燈箱、發光體，民眾可以帶著相機，來場高ISO的長曝旅程。