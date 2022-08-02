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肯德基連續3天下殺54折！一次爽嗑咔啦脆雞、蛋撻　爸爸節快閃優惠

▲▼肯德基2日限定快閃57折！「雙享桶」含8塊雞桶餐加上6顆原味蛋撻，只要$419，現省319元。（圖／業者提供）

▲肯德基三天限定快閃54折，一次爽吃炸雞、蛋撻。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

蛋撻鐵粉、炸雞控一定要把握！肯德基為迎接父親節，8/6-8/8限時3天推出「爸氣爽嗑歡聚餐」，整桶咔啦脆雞加上原味蛋撻，原價738元，直接下殺54折，限時優惠價399元，更於即日起至8/5期間展開預購。

肯德基8/6-8/8限時推出「爸氣爽嗑歡聚餐」，內含整桶咔啦脆雞x8，加上原味蛋撻x6，在8/2-8/5期間展開預購，8/6起直接在預訂快取專屬通道領餐，讓全家一起大口爽嗑酥脆多汁的咔啦脆雞，還有超人氣163酥脆撻皮香濃原味蛋撻。

▲▼肯德基「爸氣爽嗑歡聚餐」限時3天下殺54折。（圖／業者提供）

▲肯德基「爸氣爽嗑歡聚餐」限時3天下殺54折。（圖／業者提供）

另外，頂呱呱即日起至8/8，限時於全門市祭出「1斤雞下殺7折」優惠，滿滿600克的多汁原味炸雞只要199元（外送平台為259元）就能吃到，每人限購2份，數量有限、售完為止；加碼推銅板加價購活動，可享有35元地瓜薯條、45元呱呱包及25元飲料等，加價購每人限買10組。

而麥當勞即日起至8/16 推出「麥當勞深夜食堂」，期間每日晚上10點至凌晨3點，只要使用歡樂送訂餐即可享指定套餐優惠最高84折起，一共有2套餐選擇，包括「深夜雞腿套餐（2塊麥脆雞腿+1杯38元冷／熱飲）」及「深夜雞塊套餐（12塊麥克雞塊+1杯38元冷／熱飲）」。

▲麥當勞深夜食堂限定套餐。（圖／業者提供）

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