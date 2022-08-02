快訊／台南豪大雨！小東地下道又淹了　轎車熄火慘卡急推逃命

記者林悅／台南報導

台南市北區、東區交界的小東地下道逢雨必淹，2日上午10時多，市區下起豪雨，部分路段積水深至小腿，民眾依然騎乘機車涉水而過，險象環生，台南市警五分局雖然馬上派員到場管制交通，但仍有民車駕車駛入已經淹水的小東地下道時，車子熄火受果地下道，員警及民眾冒雨合力將車子推上坡道。

▲台南市小東地下道淹水，台南市警五分局馬上派員到場管制交通，並協助民眾將熄火車子推上坡道，通報修車場派員查處。（圖／記者林悅翻攝，下同）

南區氣象中心發布豪雨特報，指低壓帶影響，易有短延時強降雨，2日新北市、桃園市及臺南市有局部大雨或豪雨，臺北市、屏東地區及蘭嶼、綠島、澎湖有局部大雨發生的機率，請注意雷擊、強陣風及溪水暴漲，低窪地區請慎防積淹水。台南市區2日上午10時以後即下起豪雨，因雨勢又大又急，讓小東地下道馬上就淹水，市警五分局據報派員到場管制交通。

▲台南小東地下道因淹水，封閉管制中。（圖／翻攝自臉書）

▲台南市民權路三段和西和路路口也傳出淹水。（圖／翻攝自記者爆料網）

此外，根據水利署資訊顯示，目前台南市永康區淹水一級警戒，1小時雨量達51.5mm ，低窪地區及道路請特別注意防範積淹水，其中中正路、中正南路都已淹水，水深一度淹及小腿，但路上仍有許多車輛繼續行駛，不少民眾仍冒險騎機車涉水通過。

▲台南市永康區中正路淹水，水深及小腿。（圖／記者林悅翻攝）