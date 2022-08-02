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紐時：裴洛西如訪台　習近平顧大局「不會有過激反應」

文／中央社記者尹俊傑紐約1日專電

紐約時報報導，美國眾議院議長裴洛西計劃訪台，北京多次語出威脅。但中共總書記習近平顧及經濟與政局穩定，可能不會有過激反應，以免局勢演變成危機，最終傷到自己。

▲▼ 美國眾院議長裴洛西（Nancy Pelosi）。（圖／達志影像）

▲美國眾院議長裴洛西（Nancy Pelosi）。（圖／達志影像）

1990年代台海危機過後不久，時任中共福建省委副書記的習近平兼任福建陸軍預備役高炮師第一政委，在一次拍照場合身著綠色軍裝、反戴軍帽，以炮手之姿體驗高射炮訓練。

紐時資深記者儲百亮（Chris Buckley）在報導中寫道，習近平早在成為中國最高領導人前，就知道對台灣展現強硬攸關中共政治存亡。這項體悟將在習近平衡量如何回應裴洛西（Nancy Pelosi）訪台時迴盪在腦中。

華爾街日報、英國金融時報、美國有線電視新聞網（CNN）等媒體引述知情人士說法報導，1日飛抵新加坡展開亞洲行的裴洛西將訪台，2日晚間起會見台灣政府官員等人士，包括總統蔡英文。裴洛西將是繼1997年金瑞契（Newt Gingrich）後首位訪台的聯邦眾議院議長。

儲百亮分析，習近平將推動兩岸統一視為己任，中方認為美國政要訪問台灣冒犯北京對台主張，中國外交部警告裴洛西如訪台將導致「嚴重後果」，中共軍方釋放練兵備戰捍衛主權的含糊警告。但習近平面對經濟與政治敏感時局，就算鼓動民族主義支持，為台灣而讓局勢演變成危機最終可能會傷到自己。

中共第20次全國代表大會預定秋季登場，習近平極力爭取打破傳統的總書記第3任期，確保未來5年繼續主導黨內決策。

報導提到，中國經濟成長因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情糾纏而搖搖欲墜，俄烏戰爭陷入膠著令外界質疑習近平與俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）的密切關係。如今，裴洛西可能會晤台灣政府高層，使習近平在外界耳語不斷之際面臨更多挑戰。

多名專家研判，裴洛西如訪台，習近平可能藉展現軍事實力傳達北京怒火，同時設法防止局勢陷入危險對峙，以免嚇壞市場、拖累中國經濟。

習近平上週與美國總統拜登（Joe Biden）視訊通話談到台灣時以「玩火必自焚」警告美方。報導寫道，這項用語雖不祥，但習近平去年11月與拜登通話時也這麼說過。此外，裴洛西沒有出現在美中各自通話紀要中。

華府智庫高等中國研究中心（CACR）總裁吉特（David Gitter）分析：「這實際上是中等警告言論，而非傳達有戰爭等級風險胃納的高等警告言論。這不意味他們即將做非常瘋狂的事，像是直接威脅議長安全。」

中國當局上週宣布在福建平潭附近水域執行實彈射擊訓練。8月1日適逢中共解放軍建軍95週年，中國軍方媒體發表更多關於捍衛主權的陳述，以及東風17高超音速彈道飛彈試射畫面。中國外交部發言人趙立堅在例行記者會說，如果裴洛西訪台，中共解放軍「絕不會坐視不管」，將採取堅決應對和有力反制措施，

但至少到目前為止，中共主要喉舌尚未就裴洛西可能訪台刊登評論，中國外交部也沒有以1995年時任中華民國總統李登輝訪美前那般強硬的言語加劇美中對峙。

華府智庫德國馬歇爾基金會（GMF）亞洲計畫主任葛來儀（Bonnie Glaser）說，習近平似乎不想製造危機，但如果中共軍機以有別於以往的方式接近台灣，甚至進入台灣領空，無論習近平是否樂見，不測事件都可能發生。

拜登7月被媒體問到裴洛西可能訪台時回答「軍方認為現在這不是個好主意」，紐時上週報導拜登行政團隊曾嘗試勸阻裴洛西訪台。

華府布魯金斯研究所（Brookings Institution）資深研究員何瑞恩（Ryan Hass）說，拜登上週與習近平通話後美方公布的紀要「暗示拜登表明他現在無意為台灣卯上中國」。但何瑞恩在一份報告中警告，美中愈來愈懷疑對方對台灣的意圖，管控緊張關係的溝通管道已瓦解。

儲百亮研判，裴洛西如訪台，習近平反制選項包括在接近台灣的海空域舉行軍事演習；派遣更多艦機到台灣周邊，可能跨越台海中線；在極端情境下，中方可能如1996年台海危機試射飛彈，落在台灣附近。

報導寫道：「當時中國軍隊還太弱，無法嚴重威脅區域內的美軍。如果習近平現在故技重施，產生的全球衝擊波可能大很多。」

但國立中山大學中國與亞太區域研究所教授郭育仁說：「我不認為到目前為止有任何跡象顯示中國將發起重大軍事行動。如果中國過度反應，引發美國或日本反制，對習近平來說將得不償失。」

 

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