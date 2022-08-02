裴洛西今訪台　律師曝她是「狠角色」！跑去中國做這事

記者陳俊宏／綜合報導

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）預計將於今天（2日）晚間訪台，並有計劃會見總統蔡英文。對此，律師林智群表示，大家都在猜某女士會不會訪台？這還用猜嗎？那位女士可是親自跑到天安門廣場拉布條的狠角色耶，「有機會婊中共，她是不會手軟的！你中共越反對的事情，她越會做給你看。」

▲▼裴洛西長期以來毫不掩飾對中國的立場，因此一直都被中國視為敵對關係。（圖／達志影像／美聯社）



林智群1日在臉書說，有網友說美國不可靠，台灣要自立自強，「同意要自立自強，但自立自強不是把美日推到門外！蔣介石時代自稱自立自強，也是靠美國啊！（美援、美製武器、第七艦隊），你怎麼會以為自立自強是完全靠自己？」

裴洛西1日展開亞洲行，是否來台也成為國際關注焦點。據了解，訪團約20餘人，預計搭乘專機，今晚10時多降落松山機場，隨後直接入住君悅飯店；另外，規劃周三上午將拜會立院藍綠黨團、與我政府高層會晤，並於當日中午前後搭機離開，火速結束訪台行程。

而裴洛西長期以來毫不掩飾對中國的立場，因此一直都被中國視為敵對關係。1991年，她在中國爆發六四事件2年後，首度造訪天安門，並在數位國會議員和記者的陪同下合影。然而，她在拍照前卻展開了一條橫幅，上面寫著「獻給為中國民主事業犧牲之烈士」，導致一行人遭到短暫拘留，並被驅逐出境。

對於裴洛西可能訪台，中國大陸外交部1日再度警告，「我們要再次正告美方，中方正嚴陣以待，中國人民解放軍絕不會坐視不管。」

▼裴洛西曾在中國六四事件2年後造訪天安門。（圖／達志影像／美聯社）



造一個對官員們指手畫腳的形象，讓美國政府陷入兩難。