1圖驚見「台灣被包圍」！3天雨量預測出爐　這地區下最多

▲台灣被水氣包圍。（圖／氣象局）



記者陳俊宏／台北報導

全台有雨！中央氣象局長鄭明典今天（2日）在臉書發文，分享最新雷達回波圖表示，「被圍起來了！今天很不穩定，各地降雨機率都偏高。」民間氣象間愛好則分享最新歐洲、美國和德國模式預報未來3天累積雨量預測圖，共通點都是南部雨量較多。

▼各國模式預測未來3天累積降雨。（圖／翻攝「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書）



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「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書表示，沒有颱風，但會下雨，雙颱風留下的弱爛低壓帶，這兩天會被太平洋高壓推過來，強風豪雨不會有，但時晴時雨的難搞倒是真的。

台灣颱風論壇說，各模式預報顯示，未來3天共通點都是南部雨量較多，清晨～上午中南部平地易有陣雨，午後各地都有雷陣雨機會，山區特別好發，若沒下雨的時候，水氣多，很悶熱；預計這2、3天的天氣都很類似，等到周五起，太平洋高壓逐漸主導台灣上空，就回到典型夏季型態囉。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）



氣象局預報員趙竑接受《東森新媒體ETtoday》訪問指出，今天、周三低壓帶影響，還滿容易降雨，各地都有局部短暫陣雨或雷雨，其中中南部、東南部和各地山區有局部大雨機率，其他地區午後也易有局部大雨機率。

趙竑說，周四低壓帶逐漸遠離，但因為位置稍微偏南邊，中南部、東南部仍有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，各地山區午後有局部大雨機率，而清晨北部也會有零星飄雨；周五到下周一太平洋高壓逐漸靠近台灣，各地多雲到晴，午後西半部和東半部山區有局部短暫雷陣雨。