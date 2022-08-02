　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

裴洛西將訪台！4共機擾外島　民眾曝澎湖「IDF掛彈升空」

記者黃翊婷／綜合報導

美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）可能在今日（2日）晚間抵台。共軍1日派出4架殲-16侵擾我國西南空域，有軍事迷發現，駐紮在澎湖的空軍天駒部隊同日上午曾派出IDF戰機，並掛上實彈升空警戒。雖然國防部否認提升戒備，一切只是例行演練，但時機點太過巧合，還是掀起各界熱議。

▲台南空軍第一戰鬥機聯隊，傳出1架雙人座IDF戰機返回基地降落跑道時，因機腹兩側輪胎胎壓不足，一度卡在跑道上，所幸機上2名飛官與戰機均安。（圖／示意圖，記者林悅翻攝，下同）

▲IDF戰機。（示意圖／記者林悅翻攝）

根據國防部即時軍事動態記載，共軍1日共派出4架殲-16侵擾我國西南空域，隨後遭我國空軍派遣空中巡邏兵力應對、防空飛彈追監，並廣播驅離，這也是共機自7月17日後，連續15日擾台。

此外，由於近期時機敏感，有消息指出，美國聯邦眾議院議長裴洛西將在2日晚間訪問台灣，還邀請民主黨和共和黨人士隨行。裴洛西的亞洲行日前正式展開，7月31日晚間降落關島，她在關島與當地議員短暫會晤，稍作停留後便在當晚啟程飛往新加坡，預計會與新加坡總理李顯龍見面，接著再拜訪馬來西亞、南韓以及日本等國家。

▲▼裴洛西。（圖／達志影像／美聯社）

▲裴洛西亞洲行的行程表上沒有台灣，是否會突襲訪問，引發國際高度關注。（圖／達志影像／美聯社）

根據《TVBS》報導，有軍事迷發現，就在共軍1日侵擾我國西南空域時，駐紮在澎湖的空軍天駒部隊也在同日上午派出IDF戰機升空警戒，並在兩側機翼掛上響尾蛇短程空對空飛彈、機腹掛上天劍二型中程飛彈，是標準的兩短一長配置，另外，澎湖軍港也有多艘軍艦駛出港區；不過，國防部否認提升外島戒備，澎湖軍情也很正常，一切都是例行演練。

但近日因為裴洛西可能訪台的消息頻傳，中國外交部1日警告，「我們要再次正告美方，中方正嚴陣以待，中國人民解放軍絕不會坐視不管。」此時我國國軍有所動作，時機點太過巧合，雖然國防部表示目前戰備都很正常，卻還是掀起各界議論。

►想吃泡麵不用等熱水！西班牙開飲機美型又好用　挑戰平台最低價

ET快訊
裴洛西訪台　陸網神預測「官方4大劇本」：不論怎樣都是中國贏
1圖驚見「台灣被包圍」！3天雨量預測出爐　這地區下最多
新黨前主席郁慕明涉吸金詐騙18億　台商、黨員聯合提告
裴洛西今將訪台！台灣政府傳曾「撤邀」遭質疑　蕭美琴回應了
劇烈天氣來了！大雷雨再炸全台3天　又有擾動發展時間曝
《金融時報》：裴洛西今晚訪台灣　明天會晤總統蔡英文

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

95年後出生擬「當兵一年」　專家曝2大難題：等當兵大塞車

裴洛西將訪台！4共機擾外島　民眾曝澎湖「IDF掛彈升空」

館長開噴：裴洛西來台只「爽到執政黨」　台灣人戶頭會多10萬嗎？

裴洛西2日晚間抵台　藍委嘆「口頭上挺台灣」：我們要的門都沒有

裴洛西2日晚間抵台　學者曝是以「私人身分」訪台：加速台美日系統整合

林秉樞的上流生活！送吳思瑤「甜蜜蜜滋味」　跟陳時中一起北上

為何林智堅「不知情」論文被參考？　鄭運鵬解答：有苦難言

快訊／真的要來了！裴洛西明晚抵台　預定週三拜會立法院

裴洛西傳將訪台讓陸跳腳　前立委：中方不樂見台灣牌在民主國家有票

跟民眾黨合作戰台南？　許忠信認：蔡壁如有來談過

麻吉弟弟爆「詭闖假髮店跟進休息室」　 女店員提告...他親道歉：狀況不太好

若剩1月壽命想遊山玩水　尪回：沒有錢啊！妻崩潰

楊祐寧婚禮星光雲集　大咖賓客好比頒獎典禮

被騙去柬埔寨「是上帝安排」　警急攔打醒：去了就見上帝

網紅衝柬埔寨詐騙窟救人！　「被警出賣」恐怖內幕曝光

受不了！男同學在等我　萌妹抱怨爸拆穿：少自戀

球棒哥國道上掏棍叫囂　單手伸窗外邊甩邊蛇行

中職明星賽最香嬌點❤　50位啦啦隊女孩開場熱舞

客運國道擦撞大貨車翻車　左右猛晃甩尾釀15人傷！

橘貓高舉手手討摸被敷衍　塞奶催爸：再多擼一下啦

95年後出生擬「當兵一年」　專家曝2大難題：等當兵大塞車

裴洛西將訪台！4共機擾外島　民眾曝澎湖「IDF掛彈升空」

館長開噴：裴洛西來台只「爽到執政黨」　台灣人戶頭會多10萬嗎？

裴洛西2日晚間抵台　藍委嘆「口頭上挺台灣」：我們要的門都沒有

裴洛西2日晚間抵台　學者曝是以「私人身分」訪台：加速台美日系統整合

林秉樞的上流生活！送吳思瑤「甜蜜蜜滋味」　跟陳時中一起北上

為何林智堅「不知情」論文被參考？　鄭運鵬解答：有苦難言

快訊／真的要來了！裴洛西明晚抵台　預定週三拜會立法院

裴洛西傳將訪台讓陸跳腳　前立委：中方不樂見台灣牌在民主國家有票

跟民眾黨合作戰台南？　許忠信認：蔡壁如有來談過

小三女官員寄「2條線驗孕棒」嗆正宮　反遭求償百萬！結局曝

涉吸金詐騙18億　郁慕明「神隱前」反控：台獨割韭菜

直擊陳意涵「坐路邊喝酒放風」！ 現身內湖超商拍戲…凌晨才殺青

斑點越來越多？皮膚科醫師曝「4大長斑壞習慣」　第一超多人都做過

估8／8疫情將反轉　沈政男：BA.5月底一定破萬

《衛報》：英國國會外委會擬年底率團訪台　表達支持台灣

勞動基金H1慘賠4456億、如興董座再傳換人　財經HOT 5一次看

新北拳男遭KO　戴滿護具仍腦死！格鬥技教練：運氣太差

台北市勞動局長涉貪！　可疑消費「南燒肉北送」內幕曝光

田徑界的超新星　許樂跨出人生新篇章

BMW重機高速自撞！型男騎士遭斬首　頭顱連安全帽噴飛20公尺

政治熱門新聞

裴洛西2日晚間抵台　藍委嘆「口頭上挺台灣」：我們要的門都沒有

林秉樞的上流生活！送吳思瑤「甜蜜蜜滋味」

館長：裴洛西來台只爽執政黨　台人戶頭多10萬嗎？

快訊／真的要來了！裴洛西明晚抵台　預定週三拜會立法院

裴洛西2日晚間抵台　學者曝是以「私人身分」訪台：加速台美日系統整合

95年次役男注意！兵役擬延長1年　國防部曝目前研議進度

4共機擾外島　民眾曝澎湖IDF掛彈升空

為何林智堅「不知情」論文被參考？　鄭運鵬解答

美女發言人論文爆抄襲　「1動作」鄉民推爆

民進黨誰比林智堅更慘？他點名1人：恐第1個掛掉

95年後出生擬「當兵一年」　專家曝2大難題：等當兵大塞車

李眉蓁論文抄襲　呂秋遠曾喊「讓她入監服刑」！

快訊／12億落漆新竹棒球場靠山曝光　他踢爆「五人幫」

王浩宇告狀到NBA！　她慘被檢舉

更多熱門

相關新聞

抗俄利器　烏克蘭：再收到4套美製海馬斯火箭系統

抗俄利器　烏克蘭：再收到4套美製海馬斯火箭系統

烏克蘭國防部長今天表示，烏方又收到4套美製高機動性多管火箭系統（HIMARS，簡稱海馬士）。同時，俄羅斯國防部聲稱，俄軍在烏國境內摧毀了2套海馬斯。

大陸東部戰區：聽令而戰「埋葬一切來犯之敵」

大陸東部戰區：聽令而戰「埋葬一切來犯之敵」

「雷根號」一路向北！研判裴洛西仍可能訪台

「雷根號」一路向北！研判裴洛西仍可能訪台

裴洛西訪亞洲　美國印尼啟動超級軍演

裴洛西訪亞洲　美國印尼啟動超級軍演

烏克蘭身家127億「糧食大亨」遇襲身亡

烏克蘭身家127億「糧食大亨」遇襲身亡

關鍵字：

IDF軍武台灣軍武

讀者迴響

熱門新聞

羅志祥「飛機圖」疑指周揚青　網瘋喊：不是吧

羅志祥突預告「她要回來了」！網驚喜：是愷樂

詐騙仔仔夫妻3447萬　神鬼保經連警察都呼攏

AV女優剛引退就宣布「懷孕5個月」

裝一級變頻冷氣「電費貴又不涼」！網揪大忌：超耗電

裴洛西明晚10:30　飛抵松山機場

裴洛西2日晚間抵台　藍委嘆「口頭上挺台灣」：我們要的門都沒有

才入伍2天！菜鳥新兵狂毆班長　遭驗退後下場慘爆

美官員：中國將展現扼殺台灣能力　在裴洛西離台後

即／傳裴洛西明訪台！陸宣布南海軍事訓練

陸正妹網紅「烹食大白鯊」下場GG！

美軍大批機艦　為裴洛西專機設緩衝區？

裴洛西訪台　官方回應4大劇本

Gray被丟上台的胸罩勾住「掛著繼續唱」

120坪透天！高雄哥「想開4400萬」被勸退　釣出內行

更多

最夯影音

更多
麻吉弟弟爆「詭闖假髮店跟進休息室」　 女店員提告...他親道歉：狀況不太好

麻吉弟弟爆「詭闖假髮店跟進休息室」　 女店員提告...他親道歉：狀況不太好
若剩1月壽命想遊山玩水　尪回：沒有錢啊！妻崩潰

若剩1月壽命想遊山玩水　尪回：沒有錢啊！妻崩潰

楊祐寧婚禮星光雲集　大咖賓客好比頒獎典禮

楊祐寧婚禮星光雲集　大咖賓客好比頒獎典禮

被騙去柬埔寨「是上帝安排」　警急攔打醒：去了就見上帝

被騙去柬埔寨「是上帝安排」　警急攔打醒：去了就見上帝

網紅衝柬埔寨詐騙窟救人！　「被警出賣」恐怖內幕曝光

網紅衝柬埔寨詐騙窟救人！　「被警出賣」恐怖內幕曝光

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

【父親節】爸，別煩惱了！

【父親節】爸，別煩惱了！

8/1-8/15 毛毛商城全館滿額送，單筆結帳滿1599送毛孩行動營養品7日組(市價299元)！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面