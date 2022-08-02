裴洛西將訪台！4共機擾外島　民眾曝澎湖「IDF掛彈升空」

記者黃翊婷／綜合報導

美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）可能在今日（2日）晚間抵台。共軍1日派出4架殲-16侵擾我國西南空域，有軍事迷發現，駐紮在澎湖的空軍天駒部隊同日上午曾派出IDF戰機，並掛上實彈升空警戒。雖然國防部否認提升戒備，一切只是例行演練，但時機點太過巧合，還是掀起各界熱議。

▲IDF戰機。（示意圖／記者林悅翻攝）

根據國防部即時軍事動態記載，共軍1日共派出4架殲-16侵擾我國西南空域，隨後遭我國空軍派遣空中巡邏兵力應對、防空飛彈追監，並廣播驅離，這也是共機自7月17日後，連續15日擾台。

此外，由於近期時機敏感，有消息指出，美國聯邦眾議院議長裴洛西將在2日晚間訪問台灣，還邀請民主黨和共和黨人士隨行。裴洛西的亞洲行日前正式展開，7月31日晚間降落關島，她在關島與當地議員短暫會晤，稍作停留後便在當晚啟程飛往新加坡，預計會與新加坡總理李顯龍見面，接著再拜訪馬來西亞、南韓以及日本等國家。

▲裴洛西亞洲行的行程表上沒有台灣，是否會突襲訪問，引發國際高度關注。（圖／達志影像／美聯社）

根據《TVBS》報導，有軍事迷發現，就在共軍1日侵擾我國西南空域時，駐紮在澎湖的空軍天駒部隊也在同日上午派出IDF戰機升空警戒，並在兩側機翼掛上響尾蛇短程空對空飛彈、機腹掛上天劍二型中程飛彈，是標準的兩短一長配置，另外，澎湖軍港也有多艘軍艦駛出港區；不過，國防部否認提升外島戒備，澎湖軍情也很正常，一切都是例行演練。

但近日因為裴洛西可能訪台的消息頻傳，中國外交部1日警告，「我們要再次正告美方，中方正嚴陣以待，中國人民解放軍絕不會坐視不管。」此時我國國軍有所動作，時機點太過巧合，雖然國防部表示目前戰備都很正常，卻還是掀起各界議論。