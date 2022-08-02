咳不停人緣差？　中醫這幾招止咳潤肺招健康

▲一聽到咳嗽聲周圍就草木皆兵，長新冠咳嗽難痊癒，中醫有解方。（圖／免費圖庫xFrame）

記者郭玲綪／採訪報導

台灣確診新冠肺炎人數已經超過四百萬人次，只要一聽到咳嗽聲就容易引起側目，大家避而遠之，感覺人緣都變差了。新冠肺炎是呼吸系統疾病，所以呼吸道和肺部就是首當其衝的部位，對於慢性病患或年長者，容易出現嚴重的肺部感染，導致肺炎、肺纖維化。對於一般人也會有輕微的上呼吸道感染，而出現發燒、咳嗽和呼吸急促等現象。

中醫師王心眉指出：新冠感染康復初期，最容易出現疲憊、喘、胸悶、咳嗽、呼吸困難、喉嚨乾癢等症狀，這些都是因為呼吸道受損尚未完全復原的因素。肺部功能下降，供氧量不足有關，自然就會感到疲憊、乏力倦怠、胸悶、喘；說沒幾句話就想咳，爬個樓梯就上氣不接下氣，這些都是新冠隔離結束後最普遍的問題，所以肺功能的恢復，是新冠康復初期最重要的任務。針對久咳不癒，下列幾種方法可以試試。

說沒幾句話就想咳，該怎麼辦？

肺部受到病毒侵襲，免疫力較差者會感染成肺炎，肺泡發炎過後，肺臟會修補受傷部位而出現較厚較硬的疤痕組織。肺泡壁原本應該是柔軟且充滿彈性的，才能擔負起氧氣交換任務，現在硬化的組織會阻礙氧氣吸收和二氧化碳排出，而使肺活量減少，並影響肺部功能，所以有些人說沒幾句話就喘、想咳、運動耐力下降。

中醫在此階段會以清熱潤肺為主，佐以化瘀為輔，因為肺泡在感染期間發炎灼熱，熱盛傷津，受傷過後需要清養滋潤，可以桑葉、黃芩、桑白皮清泄肺熱，天冬、麥冬、沙參、石斛潤肺滋養。因為疤痕組屬於瘀塞阻滯，需要桃仁、牡丹皮活血行瘀來加速局部循環，以血液流通來提升修復的速率。

很多新冠初康復的民眾都有喉嚨乾癢想咳嗽的困擾，這些食物最好忌口：

1. 蔥、薑、蒜、辛辣、燒烤、炸物、菸、酒、咖啡等刺激物，會刺激呼吸道黏膜引發咳嗽。

2. 甜點、餅乾、糖果、飲料、冰涼水果，含糖量高的食物質地比較黏膩，容易附著在咽喉，促使口鼻分泌物增多，生成痰涎引發咳嗽。

咳嗽時喝什麼可以舒緩？

其實喝微溫的水最好。吃完其他食物，最好也喝一點温水清一清，可以避免殘餘物刺激喉嚨引發咳嗽。

如果喉嚨一直乾癢不舒服，可以喝一些簡單的茶飲，舒緩咳嗽。

▲多喝溫開水、中藥茶飲、蜂蜜水，可滋養潤肺，減少乾咳。（圖／免費圖庫Pixabay）

《薄荷麥門冬茶》

薄荷 1錢

麥門冬 2錢

600cc 以保溫杯滾水沖泡，悶一下放涼後飲用。

薄荷 辛涼，疏散風熱，清利頭目，可治咽喉腫痛，疏肝解鬱。

麥門冬 養陰、清熱、潤燥，能滋養潤肺，減少乾咳。

《蜂蜜水》

蜂蜜水也有鎮咳功效，可以泡淡淡的喝，但必須為純正不含糖的蜂蜜。

▲王心眉中醫師。（圖／醫師提供）

如果以上方法試過還是無法舒緩咳嗽，建議尋求專業醫師診治、調配處方。也提醒民眾，新冠康復後需要一段時間調養身體，飲食以清淡、營養均衡為主，在體力不允許的狀態下，切勿勉強自己進行高強度運動或熬夜，必須多休息、多睡眠，才能恢復元氣，將新冠後遺症降到最低。

免註冊免會員，超便宜妙管家抗菌洗衣精快速訂購這裡買！！