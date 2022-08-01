林秉樞的上流生活！送吳思瑤「甜蜜蜜滋味」　跟陳時中一起北上

▲林秉樞無業卻過著上流生活，臉書時常分享請客、會見政客的照片。（圖／翻攝徐巧芯臉書）



記者鄒鎮宇／綜合報導

曾因家暴民進黨立委高嘉瑜而躍上媒體版面的林秉樞，因涉嫌傷害等罪嫌被裁定收押，15日已以80萬元交保。對此，國民黨台北市議員徐巧芯1日晚間PO出林秉樞臉書過去的「上流生活」，其中陳時中競選團隊總幹事吳思瑤PO出草莓的照片說「收到甜蜜蜜的滋味」、林也在大年初三跟民進黨台北市長參選人陳時中一起搭車北上。

林秉樞去年家暴案發生後，立刻把自己的「Raphael Lin」臉書帳號關閉；交保16天後，他終於忍不住，於7月31日上午在個人臉書發文，「我能理解政治現實。但過去受我贊助，整袋幾十萬幾十萬拿走的人落井下石或說我是陌生人，我就覺得過分了些。」讓網友好奇，到底是誰收了錢，誰又說跟林是陌生人。

▲▼林秉樞與吳思瑤、陳時中等人都有互動。（圖／翻攝徐巧芯臉書）



對此，徐巧芯1日晚間表示，她先前告發林秉樞涉及網軍、洗錢、違反國安法等都不起訴，但媒體卻報導查林秉樞金流時，意外發現有綠營新潮流大老，兩年內匯出2900萬元的案外案。對於這個「金流黑洞」，檢方竟然沒看出任何嫌疑。

徐巧芯說，從林秉樞的臉書就可以看出這人不簡單，照理來說是無業遊民，卻可以週週請客、日日按摩，西裝名錶應有盡有，有閒出國又有錢做公益，政商名流對他崇拜的五體投地。

▲陳時中政策小組總召集人、民進黨立委管碧玲。（圖／翻攝徐巧芯臉書）



徐巧芯表示，陳時中的競選總幹事吳思瑤，還不時要他來探班主動約吃飯；政策主委管碧玲則稱呼他「學富五車，難以望其項背」，「陳時中本人到現在也沒有正面回應他跟林秉樞是怎麼認識的？大年初三為什麼跟他一起北上？」，「如今他出來指控有民進黨的人收他幾十萬又幾十萬，到底是誰？有沒有違反政治獻金法？可笑的是，在臉書上就能看到的重重疑點，連他自己都說了有給錢，竟然只有檢調覺得這一切都很正常，沒問題，沒有涉及違法，直接不起訴。」

▼林秉樞的上流生活圖如下。（圖／翻攝徐巧芯臉書）



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