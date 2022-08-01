燒烤店沒喝爽續攤釀悲劇！醉男喊：我要游泳　跳台南運河被淹死

▲林姓男子酒後跳下台南運河游泳溺水，消防救生人員下水搶救送醫。（圖／民眾提供，下同）

記者林悅／台南報導

台南安平1日凌晨發生1起男子酒後跳運河游泳溺水案，60歲林姓男子與3名友人一起酒後，搭車前往慶平路欲續攤，林男等人下車後，在討論前往何處攤時，林男突說他要跳河游泳，即跳下運河內溺水，消防人員據報前往搶救上岸，送醫急救後仍宣告不治身亡，全案由檢警查處中。

台南市消防局119報案台於1日凌晨0時40分許，接獲民眾報稱有人從安平區健康3街與慶平路口的台南運河跳下河裡，消防局據報出動消防人員前往搶救，消防救生人員救起林男時，他已無生命跡象，經緊急送郭綜合醫院搶救，惟於1日凌晨2時許仍宣告搶救無效不治身亡。

初步了解，年約60歲的林姓男子與邱、李、許3名年約50多歲的友人，於7月31日晚上在台南市東區1家燒烤店餐敘喝酒，而後一起搭計程車到安平區慶平路一帶想續攤，下車後有人想要到pub、林男想要去酒店，正當4人在為到那家店續攤談不攏時，林男突然向友人說想跳運河游泳，於是林男就從慶平路跨越馬路、跑到運河處縱身跳下，其他3名友人見狀，許男與邱男兩人相繼跳下運河想救人，可惜沒救到林男。李男則在岸邊拉住邱男並向報案救人。幸好下水的邱男與許男平安無恙。全案目前由警方釐清案情，並報請檢察官相驗中。