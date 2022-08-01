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許賢文PO文驚見大量「越南正妹」按讚　鄉民笑：謝謝妳們喜歡台灣

▲▼新竹球場爭議！許賢文「6點看法」：建議林哲瑄改行當演員。（圖／翻攝許賢文臉書）

▲台灣運動文化協會常務理事許賢文。（圖／翻攝許賢文臉書）

記者鄒鎮宇／綜合報導

台灣運動文化協會擔任常務理事許賢文7月31日深夜針對新竹球場發出6點看法，其中1點「建議林哲瑄改行當演員」雖刪除但仍被網友砲轟。對此，有網友發現，許賢文的文章PO出至今有8600多人按讚留言，但按讚的人數中卻有大量的越南假帳。

許賢文的6點看法PO出不到24小時，截至8月1日晚上8時35分，有8683人針對文章按下情緒符號。其中，有8213人讚按、334人按怒、91人按笑、18人按愛心、18人按驚嘆、10人按加油。

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有網友在PTT發文表示，「在最新一篇說林哲瑄在演戲然後又刪掉第6點的文，因為太過中肯，這幾個小時有數以千計來自世界各國的小智虹姐文哥支持者按讚。特別是越南人，非常力挺文哥的觀點，目前還在持續增加中，真是世界大同團結一心的行為真的太感動了。」

▲▼許賢文PO文「大量越南帳號」按讚　鄉民笑翻：謝謝你們喜歡台灣。（圖／翻攝許賢文）

▲▼許賢文的PO文出現大量越南帳號按讚。（圖／翻攝許賢文）

▲▼許賢文PO文「大量越南帳號」按讚　鄉民笑翻：謝謝你們喜歡台灣。（圖／翻攝許賢文）

網友看完紛紛留言，「沒想到越南人那麼支持台灣棒球」、「FB帳號最好創了，要多少有多少」、「按讚有分價格，這種外國的很便宜」、「帳號不單純好奇怪」、「那個分享人數也是怪」、「別笑，這都是你的納稅錢耶」、「越南人就不能關心台灣時事嗎？」「謝謝妳們喜歡台灣XD」。

據悉，許賢文的按讚中，除了台灣粉專、網友之外，確實出現許多越南語字母名稱的帳號，大多以正妹圖做為大頭照，且都有200多名好友，被臉書標註為「新帳號」。

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