死亡+36！今增16352例本土「相隔93天新低」　另增232例境外移入

記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（1）日公布新增1萬6352例本土病例，另增232例境外移入，確診個案中另增39例中重症、36例死亡。指揮中心疫情監測組組長周志浩表示，今日本土與中重症個案雙創新低，本土前次低點為4/30通報1萬5033例，中重症低點為5/3通報25例，此次為間隔93天與90天再探低點。今日亦為無特殊重症或死亡個案。

指揮中心表示，今日新增之16,352例本土病例，7,802例男性，8,541例女性，9例調查中；年齡介於未滿5歲至90多歲以上；個案分布為新北市(2,831例)，臺中市(1,987例)，桃園市(1,840例)，高雄市(1,622例)，臺北市(1,574例)，臺南市(1,313例)，彰化縣(740例)，苗栗縣(539例)，新竹縣(500例)，屏東縣(442例)，雲林縣(427例)，新竹市(396例)，宜蘭縣(358例)，南投縣(322例)，嘉義縣(320例)，花蓮縣(294例)，基隆市(236例)，嘉義市(216例)，臺東縣(182例)，澎湖縣(112例)，金門縣(91例)，連江縣(10例)。

指揮中心指出，今日新增36例本土病例死亡個案，為19例男性、17例女性，年齡介於60多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案、35例具慢性病史、21例未接種3劑 COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年5月20日至7月29日，死亡日期介於5月20日至7月29日。

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指揮中心說明，今日新增232例境外移入個案中，131例男性，101例女性；年齡介於未滿5歲至70多歲，感染國家為奧地利(5例)、越南(4例)、日本、泰國及義大利(各2例)、韓國、美國、菲律賓、印度、中國及馬來西亞(各1例)，另211例感染國家調查中。入境日期介於今年7月1日至7月31日。

指揮中心統計，截至目前國內累計14,866,326例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含10,254,751例排除)，其中4,604,761例確診，分別為20,283例境外移入，4,584,424例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。 2020年起累計8,963例COVID-19死亡病例，其中8,948例本土，個案居住縣市分布為新北市1,974例、臺北市1,034例、臺中市878例、高雄市815例、臺南市700例、桃園市665例、彰化縣527例、屏東縣372例、雲林縣265例、南投縣258例、基隆市207例、苗栗縣199例、嘉義縣195例、宜蘭縣179例、花蓮縣148例、嘉義市146例、新竹縣137例、臺東縣131例、新竹市85例、澎湖縣20例、金門縣13例；另15例為境外移入。

▲8/1新增確診。（圖／指揮中心提供）



指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。