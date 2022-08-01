情侶2度闖什股海域釣魚！漲潮未見她上岸　獨困沙洲驚險獲救

▲女子(右)受困什股海域，在消防救護人員攙扶下平安上岸。（圖／民眾提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

又闖什股海域！夏天到海邊戲水但也不能輕忽水域帶來的危機，彰化有一對男女朋友已經2次進到海域內釣魚遊玩，今天上午男友先上岸，眼見漲潮卻遲遲未見到女友蹤影，焦急打電話給她也沒接，所幸一名老翁看到女子站在沙洲上，緊急通報119，伸港消防分隊出動救援，化解一場虛驚。

▲消防救護人員手拿救生衣裝備涉水。（圖／民眾提供）

消防局上午9時38分據報，有一 名女子受困沙洲，伸港消防分隊抵達現場，用望遠鏡遠眺，有一名女性因漲潮受困於釣魚平台附近沙洲，無法返回岸上，出動消防車3輛，船艇2艘，救護車1輛，消防人員9人前往救援，所幸女子意識清醒，無明顯外傷，將她平安攙扶上岸。

▲消防救護人員要拿救生衣給受困女子(右)穿。（圖／民眾提供）

由於伸港什股海域，為公告禁止進入，地形特殊，眼見是一片平靜的蚵田，其實中間還隔了一條深度不詳的海溝，危機四伏，離海岸線越走越遠地勢越高，非常詭異。

消防局第一大隊提醒民眾，許多民眾看見退潮時可以步行到外海，或開車沿蚵車走的蚵道進入海灘，但等到漲潮時才發現已無退路而受困潮間帶沙洲的意外事件，籲請民眾切勿進入。