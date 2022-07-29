5人闖女侍小吃部開槍...傷者不提告有貓膩　鄉代會主席遭逮捕聲押

▲秀水1間小吃部暗夜鳴槍鬥毆警方帶回3人移送。（圖／記者唐詠絮翻攝，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣秀水鄉1間有女侍的小吃部，8日晚間發生酒後槍擊鬥毆事件，5名男子持球棒及道具槍朝另一包廂的3名男子，毆打並開槍送醫治療，詭異的是雙方皆無提出告訴，檢警擴大偵辦揪出幕後黑手竟是與秀水鄉代會主席蔣憲忠大有關聯，也在其住處查扣犯罪工具及相關證物，檢方向法院聲請羈押蔣，但法官裁定50萬元交保。

回顧案情，當時鹿港警分局調查，這起打群架事件發生在8日晚間8點多，地點在秀水鄉1間有女陪侍的小吃部，事件發生當下，有3男(57歲、31歲、62歲)正在包廂內喝酒，突然闖進5名持球棒男子，其中還有人對空開了2槍，掀桌對3男毆打，造成頭、手腳撕裂傷，送醫救治，所幸無生命危險。

5名男子中有3人(蔡男及2名陳男)被警方鎖定隨即進行警詢，雙方皆稱不認識對方，被害人也不願意提告，而打人的球棒也不翼而飛，警方雖然隨即起獲陳男所持有的道具槍，但因現場還採集到2枚彈殼，警方懷疑還有其他槍枝，全案疑點重重，相關鬥毆人等鹿港警詢後，依妨害秩序、恐嚇、傷害及殺人未遂罪移送，分別被諭知交保3萬至8萬元不等。

另一方面，檢警組成專案小組向上追查，發現彰化縣秀水鄉代表會主席蔣憲忠涉嫌重大，搜索其住所及相關處所，查扣犯罪工具及相關證物，並將他帶回偵訊，蔣憲忠經檢察官訊問後，認涉嫌刑法妨害秩序、強制及恐嚇等罪嫌重大，且有滅證及勾串共犯及證人之虞，向法院聲請羈押禁見。



至於蔣案發時是否也在現場？是否教唆手下犯案？是否提供犯案槍枝？檢警表示有待進一步調查。

檢察長洪家原再次重申聚眾施暴零容忍，不論身份絕對速查嚴辦到底，且為淨化選前治安環境，打擊暴力不法，貫徹國家公權力行使，本署將持續擴大深入追查，務將該等暴力不法份子繩之以法。此外，對於任何涉嫌煽惑或教唆犯，或涉及以組織犯罪破壞社會治安的暴力份子，定將嚴辦到底，絕不寬貸。