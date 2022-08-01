東西合璧新視覺藝術美感！陳淑玲個展「溫度調色盤」8月登場

記者林育綾／台北報導

舉辦一場個人展覽，是每一位畫家的夢想，尤其首場個展意義重大！畫家陳淑玲創作10多年，期望給人看見溫暖、甜美、正向的作品，也盼望每一幅作品被人擺在家中時，就像家裡的一分子，帶著著樣的初衷，多年不變，如今將舉辦首場個人展覽「溫度調色盤」，將於8月6日～8月27日在國泰世華藝術中心展出。

▲▼陳淑玲個展「溫度調色盤」將於國泰世華藝術中心舉行。圖為陳淑玲創作《遙望》。（圖／陳淑玲提供）

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此次展覽命名為「溫度調色盤」，總共展出43幅陳淑玲個人的油畫創作，包括牡丹系列、山水系列，還有抽象、印象風格的作品，她結合了東方的水墨線條，加上西方的結構和色彩，將具象寫實和印象表現揉合在一起，為東方和西方搭起一座橋樑，成為「東西合璧」的新視覺藝術美感，也希望呈現給觀者溫暖的感覺。

▲陳淑玲在畫室創作。（圖／陳淑玲提供）

陳淑玲分享，由於自己從小在宜蘭鄉下長大，而家鄉的青山綠水、潺潺河流，古厝牆角、金黃的油菜花田等美景，不時都在她的腦中浮現，這些景色也成為她日後的創作養分之一。在畫作選題上，她也特別鍾愛「牡丹」，嘗試以配色、線條重新解構，呈現牡丹的端莊秀雅、富貴榮華。

▲陳淑玲個展「溫度調色盤」將於國泰世華藝術中心舉行，圖為陳淑玲創作《繁花似錦》。（圖／陳淑玲提供）

而在山水風景畫方面，她更大膽融入美國格子畫創作大師查克·克洛斯的風格，以超寫實和畫面分割技法，將其原理基礎體現在個人創作中。細看會發現，每一幅畫都是由無數抽象的小格子構成，遠看逼真，近看卻不真實，讓作品在抽象和具象之間轉換，讓氣勢磅礡的山水更有想像空間。

▲陳淑玲個展「溫度調色盤」將於國泰世華藝術中心舉行，圖為陳淑玲創作《遙望》。（圖／陳淑玲提供）

陳淑玲認為，要成為一位出色的畫家，是可以透過畫筆將色彩、線條、構圖和筆觸，把潛藏在內心的情感，轉化為容易被看見、有共鳴的作品，當自己有能力畫出內心真誠感受，那喜悅與感動無法言喻。

而創作11年來，初衷依然不變，期望給人看到溫暖、甜美、正向的作品，她想像，當每一幅畫作被人擺在家中時，就像家裡的一分子，因此也期望能賦予作品生命力。未來她也期許自己，還能持續創作抽象、印象方面的作品，做更多的嘗試，她認為抽象會是未來趨勢。

▲陳淑玲創作11年來，初衷依然不變。（圖／記者湯興漢攝）

有趣也巧合的是，陳淑玲個展「溫度調色盤」的檔期，正好接續在《東森新媒體》執行董事邱佩琳個展「悅己·時空對話」之後，兩人也是畫友關係，被問及會以什麼心態來面對？陳淑玲說，因為每位創作者的內容都不一樣，每個人也都是透過作品與自我和大眾對話，也都會對自我挑戰，所以很高興能接續在畫友之後辦展覽，這是非常好的事。

陳淑玲個展「溫度調色盤」

日期：2022年8月6日～8月27日

地點：國泰世華藝術中心