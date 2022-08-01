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300坪競選總部開張　林佳龍：感謝各路好漢投入最精彩選戰

記者蘇晏男／新北報導

民進黨新北市長參選人林佳龍今（1日）擔任母雞，率黨內幾位新北市議員參選人正式進駐位在新北市板橋縣民大道二段上的競選總部辦公室。林佳龍表示，他非常感謝各路英雄好漢，主動投入這場史上最艱困，也一定是最精彩的選戰，而面對的是一位經營很久、聲量也很高的所謂總統級市長參選人。

▲民進黨新北長參選人林佳龍的競選總部今天(8/1)正式開張，競選團隊將會陸續進駐，展開為期三個多月的競選活動。（圖／記者湯興漢攝）

▲民進黨新北長參選人林佳龍的競選總部1日正式開張，競選團隊將會陸續進駐。（圖／記者湯興漢攝）

林佳龍說，今天正式進駐，有一個家的感覺，最重要的是設定未來將近三個月的選戰節奏，而進駐後會旋即展開「新北大翻新，議員逗陣拚」，1+37位參選人將到29個行政區展開各種活動；而過去三周空戰已經展開，不管是恩恩案的延續、林口交流道或停車場、社會住宅、老人假牙等議題攻防，大家才發現，新北從未被真正檢驗。

林佳龍指出，新北有十二個立委選區，有9人為現任民進黨立委，另外3位找前民進黨立委，進行12個競總的設置，而板橋是「競總的競總」；林也說，他將花很多時間在12個立委選區的戰區 ，一方面展開1+37議員的造勢活動，同時以12選區提出五大主軸議題，包括經濟、文化、交通、觀光跟美食，有議題性地跑行程。

對於該辦公室是行政院長蘇貞昌先前競選新北市長時的競辦，是否有傳承意味？林佳龍表示，很感謝蘇貞昌的團隊告訴這資訊，「我們馬上覺得功能很好，可以使用」。

林佳龍提到，他現在跑基層，聽到新北市民稱是面對總統級市長參選人，因此讓他覺得「我們不是在競爭市長嗎？怎麼好像我的對手，已經預設了下一站」，而他內部做的民調，顯示有45％新北市民不贊同侯友宜是想著未來參選總統，而來參選新北市長，另只有39％認為讓他可以先選新北市長。

林佳龍表示，有45％的新北市人對這問題是有問號的，侯友宜不回答，會在參選之後馬上參選總統，有這麼困難嗎？要一個參選新北市長的人，不會在一年後會去參選總統，有這麼困難嗎？

有關林佳龍競選總部辦公室大約300坪，共分成三區，最前面是懸掛林佳龍競選看板的玄關；而後兩區，進駐擔任競辦幕僚的前台中市交通局長王義川介紹，第二區域是決策中心，包括主委、總幹事、後援會召集的會議都會在這，場地大概可容納50至80人，最裡面的則是競辦工作人員的辦公區，採開放空間，會有60名同仁進駐，包括新北市黨部主委何博文帶領的團隊、中央黨部協助支援的人力，以及在地找的青年朋友，組織團隊、文宣團隊、政策團隊都在這裡，一同展開接下來118天的選戰。

▲▼民進黨新北長參選人林佳龍的競選總部今天(8/1)正式開張，競選團隊將會陸續進駐，展開為期三個多月的競選活動。（圖／記者湯興漢攝）

▲林佳龍競選總部第二區。（圖記者／湯興漢攝）

▼林佳龍競選總部工作人員的辦公區，採開放空間，會有60名同仁進駐。（圖記者／湯興漢攝）

▲▼民進黨新北長參選人林佳龍的競選總部今天(8/1)正式開張，競選團隊將會陸續進駐，展開為期三個多月的競選活動。（圖／記者湯興漢攝）

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林佳龍民進黨競選總部2022九合一大選2022新北市長

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