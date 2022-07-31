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社會 社會焦點 保障人權

台北正妹店員險遭侵犯！網直呼「麻吉弟弟」　她報案提告了

▲假髮店老闆娘爆料麻吉弟弟精神恍惚走進店裡。（圖／翻攝自臉書社團「爆料公社」）

▲假髮店女店員被疑似麻吉弟弟的男子性騷擾。（圖／翻攝自臉書社團「爆料公社」）

記者張君豪、鄒鎮宇／綜合報導

台北一名假髮店的正妹女店員31日發文，表示她16日在店內差點被一名說著ABC口音、神情恍惚的男子性侵，今日決定將影片PO出並報案提告。對此，警方表示已受理吳姓女子的報案，已依性騷擾申訴性平流程處理。

吳姓女子31日在臉書社團「爆料公社」表示，一名疑似某公眾人物的男子16日下午1時許突然走進店內，用著ABC口音跟她要水喝，沒想到她進入休息室拿水時，男子直接跟上並打算與她有肢體接觸，「試圖想侵犯我…所幸我擋了下來安撫他的情緒讓他坐在客座位區，等他坐下來後看他搖頭晃腦的喝水沒有馬上離開，很怕他會再次對我有肢體上的動作侵犯我」。

▲假髮店老闆娘爆料麻吉弟弟精神恍惚走進店裡。（圖／翻攝自臉書社團「爆料公社」）

▲吳女全文如上。（圖／翻攝自臉書社團「爆料公社」）

▲假髮店老闆娘爆料麻吉弟弟精神恍惚走進店裡。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社、周立銘）

▲男子疑似麻吉弟弟。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社、周立銘）

文章曝光後，許多網友看到男子的正面，直呼就是「麻吉弟弟」周立銘，紛紛到周立銘的臉書下方留言，希望周立銘澄清說明，「所以是嗎！？」、「真的是你嗎立銘」、「我來朝聖」、「你上爆料了」、「卡一個」、「畫面好清楚」。

警方表示，吳女31日晚間到大安警分局敦化南路派出所報案提告，經警方檢視，店內監視器畫面中僅有男方伸手遭女方擋下的影像，警方初步認定可能涉及導致女方身心不適的性騷擾防治法。

據悉，警方目前依規定受理性騷擾申訴性平流程，暫時無法確定男子是否為麻吉弟弟，周立銘是否有涉及性騷擾行為將後續性平申訴流程認定。

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