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MIRROR演唱會意外發生第4天　香港官方調查小組「明開首次會議」

▲MIRROR演唱會發生大螢幕掉落砸人意外。（圖／翻攝自推特）

▲MIRROR演唱會發生嚴重意外，舞者阿MO受重傷。（圖／翻攝推特）

記者蔡紹堅／綜合報導

MIRROR演唱會發生嚴重意外之後，香港文化體育及旅遊局要求康樂及文化事務署（康文署）成立一個由助理署長統籌的小組進行調查。文化體育及旅遊局31日表示，小組將於明日（8月1日）舉行首次會議，工作涵蓋查找事故成因，提出建議並跟進，以防類似事件再度發生。

文化體育及旅遊局表示，就香港體育館（紅館）嚴重事故的調查工作，重點包括找出事故原因，以及涉事人士有否疏忽失職而導致事件發生，局長楊潤雄會親自督導調查，統籌各方面工作。

文化體育及旅遊局提到，由康文署助理署長領導的工作小組明日舉行首次會議，工作涵蓋查找事故成因，提出建議並跟進，以防止同類事件再度發生。

▼文化體育及旅遊局局長楊潤雄。（圖／香港政府網）

▲▼香港教育局長楊潤雄。（圖／香港政府）

另外，香港勞工處正根據《職業安全及健康條例》調查主辦單位有否依法保障員工安全，警務處亦已加入調查是否涉及專業疏忽或其他刑事責任，並將聯絡相關人士協助調查。

香港文化體育及旅遊局局長楊潤雄30日在一個電台節目上表示，會聘請工程師學會專家一同參與調查意外成因，並研究如何防止再有同類事件發生，「大螢幕的兩條綱索，有一條斷裂，另一條的扣看似甩掉，初步估計可能牽涉許多方面，包括本身鋼索的金屬物料及整個設計的複雜操作。」

不過，楊潤雄也特別強調，目前追究責任是「言之尚早」，要等調查完成，報告約需花費數星期完成，希望大眾給予政府時間。

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