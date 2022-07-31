重視家人吃的健康　嘉義縣樂齡中心推型男上菜

▲型男主廚上菜囉！男士料理工棚體驗捏握壽司 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

水上鄉公所樂齡學習中心31日上午舉辦男士料理工棚活動，縣長翁章梁、水上鄉長劉敬祥、縣議員林緗亭一同穿上圍裙、戴上廚師帽，親自體驗下廚的樂趣，活動特別設計「半套料理」，以容易取得的罐頭結合新鮮食材，讓新廚上手就能端出好菜，現場更邀請獨居長輩到場一同用餐，氣氛溫馨且歡樂。

因應2025年超高齡時代即將來臨，現代人對於健康更加重視「吃」的重要性，要吃得健康、吃得均衡，然而傳統社會中主要下廚者仍為女性居多，但老老照顧已成為不可避的趨勢，因此水上鄉公所樂齡學習中心在看到許多男性另一伴先走後，只能依賴外食，健康跟著急速下滑。

有鑑於此，樂齡學習中心期望透過課程，讓男士們可以學會照顧自己的胃，進而照顧家人，甚至將這份幸福擴及獨居老人；因此打造「男士料理工棚」，課堂中老師也會將食安與營養觀念帶進課程中，讓學員不僅學到如何料理還有讓長者認識正確的飲食概念、均衡飲食的重要和對食安的知識。

翁章梁說，父親節快要到了，今天特別邀請型男主廚們為家人及獨居長輩來個不一樣的慶祝方式，由他們來上菜，特別選用在地的食材，運用四季的概念設計出，在地四季饗宴。

樂齡學習中心咪咪老師分享，在她心目中參與學員的男性長輩們不是「大男人」，而是她的「心肝寶貝」，她謙虛的說著，自己在活動中不是主角，僅是配角，型男大主廚們才是最重要的主角。

咪咪老師說，因為自己同時也是營養師，在教導學員過程中，透過專業營養學基本學理及健康烹調與飲食美感實作技巧，讓學員們學習實用營養概念應用於飲食技巧，過程中讓自己最感動的是，學員做出的成品永遠超乎自己預期的好！這是一個有知識、有技術學習的料理課程，期待讓銀髮族與其家人，不但能吃得健康、吃得精緻，也吃得開心。

學員中有獨居長輩、有本來就會下廚，也有從來未下廚的，透過老師的教導，學員們從摸索到吸收到可以上桌，過程磨合、相互協助；學員王銳新先生笑說，自己在家從未煮過飯，今天特別邀請到老婆與孫子一同前來品嘗自己的手藝，端出翅包飯料理，相當有成就感；未來也想在家中嘗試煮不同料理給家人們享用！